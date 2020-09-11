"Не Новичок, а плохой спирт": Соловьев поглумился над отравлением Навального

Владимир Соловьев / Комсомольская правда

Скандальный российский телепропагандист Владимир Соловьев заявил - отравление Навального (российского оппозиционного политика) произошло не благодаря нервно-паралитическим веществам из группы Новичок, а благодаря "плохому спирту".

Такое мнение Соловьев высказал в рамках очередного эфира Youtube-шоу "Соловьев. Live".

"Я вижу применение [в отравлении Алексея Навального ‒ Главред] классического многовекового боевого оружия под названием плохой спирт", ‒ заявил он.

Как считает Соловьев, у российского оппозиционера наблюдались симптомы, которые указывают на приступ панкреатита [воспаления поджелудочной железы ‒ Главред] спровоцирован жирной пищей и плохим алкоголем.

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Напомним, ранее Главред сообщал:

20 августа российский оппозиционер Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время авиаперелета из Москвы в Томск. Самолет экстренно посадили в Омске, политика госпитализировали и подключили к аппарату ИВЛ. Политик впал в кому.

22 августа Навального привезли в Берлин для лечения в клинике Шарите.

2 сентября в Кабмине Германии заявили, что лаборатория Бундесвера нашла в организме российского оппозиционера следы яда из группы Новичок.

В этот же день канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что официальный Берлин осуждает отравление Алексея Навального веществом из Новичка. В связи с этим инцидентом у Германии есть ряд вопросов к России.

Российские следователи предположили, что одной из версий ухудшения состояния здоровья оппозиционера Алексея Навального может быть его увлечение диетами.

7 сентября немецкие врачи сообщили, что Алексей Навальный вышел из комы.

8 сентября американские конгрессмены предложили президенту США Дональду Трампу отреагировать на отравление Алексея Навального - так же, как на покушение на бывшего офицера ГРУ Минобороны РФ Сергея Скрипаля.