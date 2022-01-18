"Никуда не уезжал": Назарбаев прервал молчание и впервые выступил с обращением

Назарбаев / Reuters

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев впервые обратился к народу с начала протестов и записал видео.

"Я пенсионер и в настоящее время нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал", - заявил Нурсултан Назарбаев в видеообращении.

По словам Назарбаева, конфликтов во власти нет, а президент страны Касым-Жомарт Токаев обладает всей полнотой власти.

"Никакого конфликта или противостояния в элите нет. Слухи на эту тему абсолютно беспочвенны", - сказал он.

Назарбаев считает, что январские протесты были попыткой разрушить целостность страны.

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"Январские события потрясли весь Казахстан. Целью этих организованных беспорядков и атаки на Казахстан было разрушение целостности страны и устоев государства... Произошедшая трагедия стала для всех нас уроком. Важно выяснить, кто организовал все эти погромы и убийства. Следствие даст ответ на этот вопрос", - заявил он.

Назарбаев покинул Казахстан

Ранее в СМИ появлялась информация, что Нурсултан Назарбаев и его дочери с семьями покинули страну. Сообщалось, что якобы в Дубае, где находится недвижимость семьи Назарбаева, сел секретный самолет из Нур-Султана. Также 24.kg сообщал, что два самолета семьи Назарбаева прилетели в Кыргызстан.

12 января посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов заверил, что Назарбаев находится в Казахстане.

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Что произошло в Казахстане

Массовые протесты в Казахстане разгорелись из-за повышения цены на сжиженный газ. Изначально митингующие требовали лишь снизить цену на газ, однако за несколько дней протестов требования значительно расширились.

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства страны – это было одно из требований протестующих.

Власти ввели чрезвычайное положение: сначала в Алматы, Мангистауской и Алматинской областях, позже-в столице и во всех остальных регионах страны.

В государстве несколько дней шли столкновения между протестующими и правоохранителями, были погибшие с обеих сторон.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал приказ открывать огонь по участникам массовых акций протеста на поражение без предупреждения. В стране продолжается антитеррористическая операция, объявлен "красный уровень".

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