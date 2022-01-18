УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Никуда не уезжал": Назарбаев прервал молчание и впервые выступил с обращением

18 января 2022, 14:05

По словам Назарбаева, конфликтов во власти нет, а президент страны Касым-Жомарт Токаев обладает всей полнотой власти.

Назарбаев
Назарбаев / Reuters

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев впервые обратился к народу с начала протестов и записал видео.

"Я пенсионер и в настоящее время нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал", - заявил Нурсултан Назарбаев в видеообращении.

По словам Назарбаева, конфликтов во власти нет, а президент страны Касым-Жомарт Токаев обладает всей полнотой власти.

"Никакого конфликта или противостояния в элите нет. Слухи на эту тему абсолютно беспочвенны", - сказал он.

Назарбаев считает, что январские протесты были попыткой разрушить целостность страны.

Реклама

"Январские события потрясли весь Казахстан. Целью этих организованных беспорядков и атаки на Казахстан было разрушение целостности страны и устоев государства... Произошедшая трагедия стала для всех нас уроком. Важно выяснить, кто организовал все эти погромы и убийства. Следствие даст ответ на этот вопрос", - заявил он.

Назарбаев покинул Казахстан

Ранее в СМИ появлялась информация, что Нурсултан Назарбаев и его дочери с семьями покинули страну. Сообщалось, что якобы в Дубае, где находится недвижимость семьи Назарбаева, сел секретный самолет из Нур-Султана. Также 24.kg сообщал, что два самолета семьи Назарбаева прилетели в Кыргызстан.

12 января посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов заверил, что Назарбаев находится в Казахстане.

Читайте такжеСемья Назарбаева из-за протестов потеряла миллиарды долларов

Что произошло в Казахстане

Массовые протесты в Казахстане разгорелись из-за повышения цены на сжиженный газ. Изначально митингующие требовали лишь снизить цену на газ, однако за несколько дней протестов требования значительно расширились.

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства страны – это было одно из требований протестующих.

Власти ввели чрезвычайное положение: сначала в Алматы, Мангистауской и Алматинской областях, позже-в столице и во всех остальных регионах страны.

В государстве несколько дней шли столкновения между протестующими и правоохранителями, были погибшие с обеих сторон.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал приказ открывать огонь по участникам массовых акций протеста на поражение без предупреждения. В стране продолжается антитеррористическая операция, объявлен "красный уровень".

Читайте также:

viber
Назарбаев Казахстан Нурсултан Назарбаев новости Казахстана
Сейчас вы просматриваете новость «"Никуда не уезжал": Назарбаев прервал молчание и впервые выступил с обращением». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Будут купаться в деньгах уже в феврале: топ-4 знака с большой денежной удачейБудут купаться в деньгах уже в феврале: топ-4 знака с большой денежной удачей Когда убирать елку после Нового года 2022: как сделать это правильно и не навлечь бедуКогда убирать елку после Нового года 2022: как сделать это правильно и не навлечь беду Сало и мясо рекордно дорожают: украинцам назвали новую ценуСало и мясо рекордно дорожают: украинцам назвали новую цену Гороскоп на завтра, 19 января 2022: Близнецам – соперники, Весам – искушения, Козерогам – врагиГороскоп на завтра, 19 января 2022: Близнецам – соперники, Весам – искушения, Козерогам – враги "Я состою из манго": Злата Огневич в бикини раздвинула ноги и показала фанатам свои татуировки"Я состою из манго": Злата Огневич в бикини раздвинула ноги и показала фанатам свои татуировки
14:12

Скандал в киевском ресторане: заведение извинилось за выбитые зубы, а за оскорбленного ребенка – нет

14:11

"На дорогах - гололед, на трассах - каша": синоптик предупредила о похолодании в Украине

14:05

"Никуда не уезжал": Назарбаев прервал молчание и впервые выступил с обращениемВидео

14:03

У Европарламента новый президент: пост впервые за 20 лет достался женщине

13:55

С самолета в суд: в чем обвиняется Порошенко, и почему его шоу-приезд не сулит ничего хорошего Украине

Реклама
13:54

Мининфраструктуры жестко ломает коррупционные схемы наживы на моряках - министр

13:50

Украинцы мчатся на заработки в ЕС: к 2030 году из страны могут уехать несколько миллионов людейВидео

13:48

Вкуснейший пышный омлет на завтрак: готовить всего 5 минутВидео

13:29

В Турции нашли мертвого украинского моряка: комментарий посольства

13:27

На Волыни муж убил жену 60 ударами палкой и заявил, что делал ей массаж

13:13

Астролог назвал знаки зодиака, которые не могут оставаться всю жизнь в одном браке

13:00

Гороскоп на завтра, 19 января 2022: Близнецам – соперники, Весам – искушения, Козерогам – врагиВидео

12:57

Оба двигались на зеленый: водитель сбил насмерть женщину на переходе из-за неисправного светофораФотоВидео

12:55

"НАТО стремится оккупировать Украину": в РФ придумали "план вторжения" АльянсаВидео

12:45

Сеть удивило видео, как киевский коммунальщик "сражался" с тротуарным столбикомВидео

12:36

Комаровский назвал топ-4 симптома, которые есть у заболевшего гриппом человека

12:27

Отключение России от SWIFT за нападение на Украину: в США заявили о планах по контрудару Запада

12:24

На Полтавщине в этом году реализуют 19 объектов "Большой стройки" Зеленского

12:21

Шанс для студентов: обнародованы условия участия в чемпионате "Метинвеста"

12:20

Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала, как себя чувствует онкобольная мама сейчас

Реклама
12:06

Завтра в Украину прибудет госсекретарь США Блинкен - СМИВидео

12:00

На Волыни мужчину на 4 года отправили в тюрьму за кражу бутылки водки

11:55

В АТБ предупредили о возможном исчезновении продуктов - причинаВидео

11:54

Татьянин день 2022: дата, традиции и запреты праздника

11:27

СидОренки-СидорЕнки возвращаются на 1+1 - подробности нового сезона любимого семейного сериалаВидео

11:24

"Внутри команды общаемся на русском": в Киеве известная IT-компания попала в скандал из-за языкаВидео

11:12

Россия будет нагнетать войну на Донбассе под видом "защиты граждан РФ" - Зеленский

11:01

Такой информации не получали: В МИД Украины опровергли эвакуацию дипломатов РФ из страныВидео

10:55

17-летняя дочь Моники Белуччи показала гибкое стройное тело в цельном латексном костюме

10:55

Директор ЦРУ встретился с Зеленским во время тайного визита в Украину – CNN

10:39

Четвертая прививка от COVID-19 не защищает от Омикрона - израильские ученые

10:33

Россия может стянуть к границам Украины миллион военных: Залужный призвал реально оценивать силы РФ

10:03

Ветер сдул 3-метровый крест с купола: в Софийском соборе собираются снять плохо закрепленные крестыВидео

09:55

В Минэкономики придумали изменить порядок отпуска по уходу за ребенком: детали закона

09:45

Студенты украинских вузов и колледжей смогут побороться за работу в "Метинвесте"

09:20

Санкций против СП-2 в ближайшее время не будет, так как это разъединит союзников – Сенат СШАВидео

09:17

В МИД РФ опровергли эвакуацию российских дипломатов из Украины

09:11

Крещение Господне 2022:  когда набирать воду, как правильно хранить и использовать святую воду

09:04

Мама завела новую семью, а ребенок бродил голодный: что известно о смерти 11-летнего Максима из Запорожья

08:45

Самый красивый френч маникюр 2022, который растопит даже самое холодное сердцеФото

Реклама
08:42

Когда убирать елку после Нового года 2022: как сделать это правильно и не навлечь беду

08:42

Мышиная вознямнение

08:36

Гороскоп на сегодня, 18 января 2022: Овнам – враги, Тельцам – знаки свыше, Весам – любовьВидео

08:24

Штормовой ветер и сильные метели: украинцев предупредили об опасной погодеВидео

07:46

Британия самолетами C-17 поставляет противотанковые вооружения в Украину

07:19

Канада перебрасывает спецназ в Украину из-за риска вторжения России - СМИВидео

07:16

Приметы на 18 января: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

06:45

Путин против гривнымнение

06:39

Россия собирается эвакуировать дипломатов из Украины - NYT

05:24

4 гениальных способа использования кожуры от апельсина

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять