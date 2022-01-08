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"Побег" Назарбаева из Казахстана: стало известно, где находится первый президент страны

8 января 2022, 12:13
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Назарбаев провел несколько телефонных разговоров с лидерами дружественных Казахстану государств, сказал Айдос Укибай.

Назарбаев
Назарбаев находится в Казахстане - пресс-служба лидера нации / Reuters

Сведения, согласно которым первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев покинул территорию страны, являются ложными. Политик находится в столице государства Нур-Султане. Он провел телефонные переговоры с лидерами дружественных стран и поддерживает связь с главой государства Касым-Жомартом Токаевым. Назарбаев призывает поддержать действующую власть. Об этом заявил пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай.

"Елбасы находится в столице Казахстана городе Нур-Султане. Просим не распространять заведомо ложную и спекулятивную информацию. Елбасы проводит ряд консультативных встреч и находится на прямой связи с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым", - цитирует спикера Назарбаева издание Nur.kz.

Читайте такжеАТО в Казахстане: Токаев приказал стрелять на поражение по демонстрантамКроме того, он добавил, что Назарбаев провел телефонные переговоры с лидерами ряда дружественных республике стран и призвал всех поддержать усилия президента Токаева, направленные на преодоление кризиса.

"Также у Нурсултана Назарбаева состоялось несколько телефонных разговоров с главами дружественных Казахстану государств. Елбасы призывает всех сплотиться вокруг Президента Казахстана для преодоления текущих вызовов и обеспечения целостности нашей страны", - подчеркнул Укибай.

Напомним, 7 января в Казахстане сообщили о том, что первый президент Нурсултан Назарбаев, его дочери со своими семьями, покинули территорию государства. Отмечалось, что в стране остался только Болат Назарбаев – старший брат политика.

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Справка

Нурсултан Назарбаев

Нурсултан Назарбаев – советский и казахский политик. В период с 1979 по 1990 годы занимал руководящие посты в Казахской СССР. С 16 декабря 1991 года по 20 марта 2019 года был президентом Республики Казахстан. Назарбаев является рекордсменом по длительности пребывания у власти на постсоветском пространстве. Он был лидером Казахстана 29 лет, 8 месяцев и 26 дней (до 24 апреля руководил страной в качестве первого секретаря Компартии страны)

В июне 2010 года Назарбаев получил титул Елбасы – пожизненного лидера нации Казахстана. Статус предусматривает право возглавлять Совет безопасности страны на постоянной основе.Читайте такжеПутин боится, что за Назарбаевым начнется парад падения диктаторов

Весной 2019 году новым президентом страны стал Касым-Жомарт Токаев. Однако Назарбаев остался председателем Совета безопасности Казахстана и главой правящей партии Нур-Отан.

5 января в ходе событий, связанных с политическим кризисом в Казахстане, Назарбаев покинул пост главы Совбеза. Его заменил действующий президент Токаев.

Политический кризис в Казахстане

В Казахстане 2 января вспыхнули протесты из-за повышения цены на сжиженный природный газ. Протестующие требовали пересмотреть стоимость топлива, которая выросла в два раза – с 60 до 120 тенге за литр ( с 3,79 грн до 7, 58 гривен, - ред.).

4 января правительство снизило цену на сжиженный газ до 50 тенге (3,16 грн) и сообщило, что активистов не будут привлекать к ответственности за участие в протестных мероприятиях. Однако протесты не утихли, они охватили значительную часть страны и привели к многочисленным беспорядкам и столкновениям с силовыми структурами. Активисты требовали отставки Кабмина, а также прекращения коррупции и кумовства в государственной политике. В Казахстане ввели режим чрезвычайного положения.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 января подписал указ об отставке правительства.

Для прекращения протестов Токаев обратился за помощью к Организации договора о коллективной безопасности. Действующий председатель ОДКБ, премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщил о намерении организации направить миротворческие силы ОДКБ в Казахстан.

ОДКБ направила в Казахстан военные подразделения из России, Беларуси, Армении, Таджикистана и Кыргызстана.

В МВД Казахстана заявили, что во время протестов были убиты 26 протестующих, 18 человек получили ранения, более 3 тысяч арестованы полицией. В ходе столкновений погибли 18 сотрудников полиции и Нацгвардии, ранения получили 748 правоохранителей.

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