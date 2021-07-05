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Новая военная операция России: эксперт раскрыл сценарий Путина по Украине

5 июля 2021, 07:10
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Украина должна быть готова к новой потенциальной военной атаке Москвы, считает Дмитрий Орешкин.

Российские войска
Россия не решится на новую войну против Украины – эксперт / УНИАН

Российский президент Владимир Путин вряд ли решится на новую военную атаку России против Украины. Причиной тому является усиление и перевооружение украинской армии, изменения в государстве, а также снижение уровня влияния спецслужб среди военных в высших эшелонах власти РФ. Однако Москва продолжит воевать против Киева на информационном фронте и по-прежнему будет дразнить Украину, называя недогосударством. Впрочем, это не говорит о том, что украинцы не должны быть готовыми к ответу в случае потенциального удара. Об этом заявил российский политолог Дмитрий Орешкин.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что у России с каждым годом становится все меньше возможностей проведения новой военной операции против украинского государства. В сложившихся условиях реализация такого сценария может произойти только в крайнем случае.

"Думаю, что реально с каждым годом возможность напасть на Украину "по-взрослому", с применением военных операций, танков, самолетов испаряется. Путин - человек очень осторожный, когда касается дела относительно его безопасности. И он понимает, что и Украина не та, среди военных влияние Лубянки с треском упало, украинская армия стала другая, вооружение стало другим, население стало другим, отчетливо антироссийским. Если только совсем-совсем будет плохо, и с ментальными особенностями нашей главной головы, он может решиться на такой отчаянный шаг", - считает Орешкин.Читайте такжеНовая военная операция России: журналист раскрыл главный план Путина по Украине

Также он добавил, что на пропагандистском фронте Россия по-прежнему будет дразнить Украину. Реальной военной операции не будет, однако в Киеве должны быть готовы к любому потенциально опасному развитию событий.

"Эта война не будет ни маленькой, ни победоносной, к ней подключатся Европа, США. Воевать они не будут, но оружием снабжать – безусловно. Другой вопрос, что это для него больная тема, в пропагандистском пространстве все время будет кураж, разговоры о том, что Украина недогосударство, дразнить будет. Реальная военная операция – кишка тонка. Но даже если это 1% из 100%, у Украины должен быть готов жесткий ответ", - подчеркнул Дмитрий Орешкин.

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Военная операция России против Украины

Глава Исполнительного совета реформ Михаил Саакашвили отмечал, что Россия может провести военную операцию по захвату Мариуполя, Одессы и Херсона. По мнению чиновника, действия Москвы будут зависеть от того, как на это отреагирует Вашингтон.

Российский оппозиционный политик Леонид Гозман полагает, что Россия может пойти на новый военный конфликт с Украиной, чтобы попытаться удержать украинское государство от интеграции в Североатлантический альянс.

Бывший депутат российской Госдумы Дмитрий Гудков говорил, что военный конфликт на Донбассе утратил всяческий смысл для России, потому что Москва уже не сможет остановить вступление Украины в НАТО.

Российский политолог Дмитрий Орешкин утверждал, что России не удастся остановить евроатлантическую интеграцию Украины. Если Москва пойдет на ввод войск на украинскую территорию, против РФ выступит весь Западный мир. Это обернется катастрофой для Кремля.

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