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Новое "супероружие" Кремля: в РФ придумали танк, стреляющий фекалиями - будет ломать дух противника

17 апреля 2022, 10:05

Изобретатель Александр Семенов считает, что танк-каломет, стреляющий экскрементами, поможет решить проблемы с военной техникой.

танк-каломет
Для заряда танка-каломета понадобятся всего лишь три бойца / Фото Генштаб, скриншот

Изобретатель Александр Семенов из российского Санкт-Петербурга придумал танк, стреляющий фекалиями. По его мнению, это поможет решить проблему туалета для военных и сломить дух соперника.

О новинке российского оборонпрома рассказали в эфире 5 канала, а видео опубликовал советник главы МВД Антон Геращенко.

Семенов родил "блестящий проект" в условиях санкций. Россиянин считает, что его детище - танк-каломет, стреляющий экскрементами - поможет решить проблемы с военной техникой.

"Этот метод ведения войны призван подавлять дух и угнетать психику противника", - говорится в сообщении.

Для заряда "смертоносной" машины понадобятся всего лишь три бойца.

Пока не собрано ни одного опытного образца супероружия, поэтому в действии его никто не видел.

К слову, Семенов говорит, что Шнобелевская премия лучше Нобелевской. Мол, ее "может получить каждый дурак", а вот "юмор высшего порядка - это интеллект, а не просто какое-то физическое открытие".

Напомним, один украинский танк дал бой целой вражеской колонне и уничтожил несколько единиц техники российских оккупантов.

Ранее Главред писал, что хваленое оружие РФ существует только в фантазиях генералов. Международные эксперты в области вооружений Эрик Виклунд и Крис Шиес утверждают, что по факту "навороченная" техника в России есть только на картинках и в планах, а в реальности армия Путина воюет в основном тем, что осталось от СССР

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