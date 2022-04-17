Новое "супероружие" Кремля: в РФ придумали танк, стреляющий фекалиями - будет ломать дух противника

Изобретатель Александр Семенов считает, что танк-каломет, стреляющий экскрементами, поможет решить проблемы с военной техникой.
Изобретатель Александр Семенов из российского Санкт-Петербурга придумал танк, стреляющий фекалиями. По его мнению, это поможет решить проблему туалета для военных и сломить дух соперника.
О новинке российского оборонпрома рассказали в эфире 5 канала, а видео опубликовал советник главы МВД Антон Геращенко.
Семенов родил "блестящий проект" в условиях санкций. Россиянин считает, что его детище - танк-каломет, стреляющий экскрементами - поможет решить проблемы с военной техникой.
"Этот метод ведения войны призван подавлять дух и угнетать психику противника", - говорится в сообщении.
Для заряда "смертоносной" машины понадобятся всего лишь три бойца.
Пока не собрано ни одного опытного образца супероружия, поэтому в действии его никто не видел.
К слову, Семенов говорит, что Шнобелевская премия лучше Нобелевской. Мол, ее "может получить каждый дурак", а вот "юмор высшего порядка - это интеллект, а не просто какое-то физическое открытие".
Напомним, один украинский танк дал бой целой вражеской колонне и уничтожил несколько единиц техники российских оккупантов.
Ранее Главред писал, что хваленое оружие РФ существует только в фантазиях генералов. Международные эксперты в области вооружений Эрик Виклунд и Крис Шиес утверждают, что по факту "навороченная" техника в России есть только на картинках и в планах, а в реальности армия Путина воюет в основном тем, что осталось от СССР
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