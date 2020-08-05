Дипломат рассказал, почему Лукашенко во главе Беларуси выгоден Украине

Александр Лукашенко / УНИАН

В случае, если на будущих выборах президента Беларуси победит кандидат от оппозиции, то это может обернуться для Украины прямой российской военной агрессией.

Об этом сообщает портал Сегодня со ссылкой на интервью дипломата и экс-посла Украины в Беларуси Романа Безсмертного.

"Ситуация выглядит так, что из двух зол – останется Лукашенко или прямая аннексия Кремля – украинское политическое руководство выберет Лукашенко. И оно здесь право, потому что это меньшее зло", ‒ заявил он.

Безсмертный также дал прогноз ‒ что произойдет, если в Беларуси на выборах одержит победу кандидат от оппозиции.

"Это значит, что надо ждать прямой войны. А это, в свою очередь, значит, что Центральная Европа просто вспыхнет новой континентальной войной. Если Украина готова идти таким путем и Европа принимает ход событий, то она должна готовиться к этому. Однако я хочу, чтобы все мы прекрасно понимали, что это вопрос времени. События в Беларуси будут определять следующие события в отношениях Москва – Киев. И избрание Лукашенко – это только отсрочка. Условно говоря, Украине нужно еще несколько лет, чтобы накопить вооружение, построить систему безопасности, чтобы вместе с союзниками – над чем нужно работать – устоять в войне против Москвы", – заявил он.

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Напомним, ранее в ходе обращения к белорусскому народу перед выборами президент Александр Лукашенко назвал представительниц оппозиции (Светлану Тихановскую, Марию Колесникову и Веронику Цепкало) "тремя несчастными девчонками".