УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Дипломат рассказал, почему Лукашенко во главе Беларуси выгоден Украине

5 августа 2020, 18:45

По мнению экс-после Украины в Беларуси Романа Безсмертного, Александр Лукашенко как президент Беларуси выгоден официальному Киеву.

Лукашенко
Александр Лукашенко / УНИАН

В случае, если на будущих выборах президента Беларуси победит кандидат от оппозиции, то это может обернуться для Украины прямой российской военной агрессией.

Об этом сообщает портал Сегодня со ссылкой на интервью дипломата и экс-посла Украины в Беларуси Романа Безсмертного.

"Ситуация выглядит так, что из двух зол – останется Лукашенко или прямая аннексия Кремля – украинское политическое руководство выберет Лукашенко. И оно здесь право, потому что это меньшее зло", ‒ заявил он.

Безсмертный также дал прогноз ‒ что произойдет, если в Беларуси на выборах одержит победу кандидат от оппозиции.

"Это значит, что надо ждать прямой войны. А это, в свою очередь, значит, что Центральная Европа просто вспыхнет новой континентальной войной. Если Украина готова идти таким путем и Европа принимает ход событий, то она должна готовиться к этому. Однако я хочу, чтобы все мы прекрасно понимали, что это вопрос времени. События в Беларуси будут определять следующие события в отношениях Москва – Киев. И избрание Лукашенко – это только отсрочка. Условно говоря, Украине нужно еще несколько лет, чтобы накопить вооружение, построить систему безопасности, чтобы вместе с союзниками – над чем нужно работать – устоять в войне против Москвы", – заявил он.

Читайте такжеДестабилизация в Беларуси: Лукашенко заявил об еще одном отряде российских наемников

Напомним, ранее в ходе обращения к белорусскому народу перед выборами президент Александр Лукашенко назвал представительниц оппозиции (Светлану Тихановскую, Марию Колесникову и Веронику Цепкало) "тремя несчастными девчонками".

Александр Лукашенко Светлана Тихановская новости Беларуси Роман Безсмертный российская агрессия
Сейчас вы просматриваете новость «Дипломат рассказал, почему Лукашенко во главе Беларуси выгоден Украине». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

19:17
Реформа полиции: у Авакова хотят заменить участковых шерифами
18:50
Попытка изнасилования в поезде: в Сети идут жаркие споры насчет женских вагонов Видео
18:45
Дипломат рассказал, почему Лукашенко во главе Беларуси выгоден Украине
18:39
Фильм Кошки 2019 раскритиковал сам создатель
18:04
У Зеленского рассказали, согласился ли экс-премьер Фокин работать на переговорах в Минске
17:57
Эксперт рассказал, почему Лукашенко пошел на арест боевиков ЧВК Вагнера
17:47
Никакого ослабления карантина: Киев и 11 областей не могут "оторваться" от коронавируса Видео
17:38
"Преследуют опасность и несчастья": астролог предупредил, кому быть крайне осторожными
17:25
Disney назначил дату двойного выхода Мулан из-за коронавируса
17:22
Богохульники: на Закарпатье пара среди бела дня занялась сексом возле церкви Видео
17:12
Суд арестовал киевского террориста Видео
17:09
Выборы президента Беларуси пройдут без России: в Москве обвинили Минск в угрозах здоровью
17:06
В Киеве "обрушится" температура: синоптик назвала дату
16:54
Безжалостная декоммунизация: Дробович рассказал, что ждет Родину-мать и памятник Щорсу Видео
16:50
Энди Картрайт умер не от передозировки наркотиками - суд
16:49
Ученые назвали самых опасных распространителей коронавируса Видео
16:32
Боярышник: польза и побочные эффекты Видео
16:23
Переговоры по Донбассу обречены на провал: в ТКГ объяснили проблему Кравчука и Фокина
16:21
"Смертоносные взрывы в Бейруте": посол рассказал о пострадавших украинцах Видео
16:19
Автомобиль Ефремова с его ДНК был исправен на момент ДТП
16:12
Лукашенко рассказал, будет ли сотрудничать с Украиной по задержанным "вагнеровцам"
16:01
"Под 40 градусов": синоптик предупредила об "адской" жаре
15:47
Кабмин утвердил новую стратегию регионального развития Видео
15:32
Правительство перекроило правила на рынке электроэнергии Видео
15:22
В Минобразования рассказали, отменят ли массовое празднование 1 сентября в школах Видео
15:16
Конфликт мэров и Киева из-за карантина: в Кабмине анонсировали инициативу
15:10
Какими будут последствия взрыва в Бейруте для Ливана и региона мнение
15:09
Добкин заявил, что Янукович гримируется до неузнаваемости Видео
15:06
"Любимую не отдают": начавшиеся выборы в Беларуси стремительно приближают Майдан
15:06
Зеленский обсудил с Лукашенко выдачу боевиков ЧВК Вагнера: подробности разговора
15:00
"Отравленные блины": в Киеве из-за соседки отравилась целая семья
14:51
Кошки фильм 2019: обзор экранизации мюзикла Кошки Лойд-Уэббера Видео
14:45
Взрыв в Бейруте предсказали еще в 2014 году Видео
14:39
Чтоб любили и деньги, и парни: календарь стрижек на август 2020
14:38
GTA по-украински: в Кривом Роге мужчина на Москвиче протаранил авто полиции: фото
14:02
Медик указал на симптомы коронавируса, которые остаются после выздоровления
13:54
Зеленский отправится на встречу с Лукашенко: о чем будут договариваться
13:27
Гороскоп всех знаков Зодиака на 6 августа: укрепление дара и крупная покупка Видео
13:26
Жены погибшего Сергея Захарова схлестнулись в суде за статус потерпевшей
13:15
Мощнейший взрыв в Бейруте попал на свадебное видео: устрашающие кадры Видео
13:13
Друг Зеленского из Квартала переболел коронавирусом Видео
13:06
Страны ЕС придут на Донбасс: в Кабмине анонсировали особый статус региона
13:00
Медитация для лучшего сна: 3 способа
12:30
"Тело ребенка в пакете из магазина и с мусором": на Днепропетровщине случилось жуткое ЧП Видео
12:18
Танці з зірками 2020 - футболист Сергей Мельник идет на шоу Видео
12:11
В России начался новый антипутинский флешмоб Видео
12:03
"Упаковали чемоданы – и туда поехали": Фарион жестко обратилась к русскоязычным украинцам Видео
12:00
Как не переедать, работая из дома: 4 простых способа Видео
11:50
Ефремов потребовал у суда покарать Добровинского за оскорбления
11:33
Соперница Лукашенко на выборах президента позвала на помощь Меркель
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять