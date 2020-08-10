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"Майдана не будет": Лукашенко оценил кровавые столкновения в Беларуси

10 августа 2020, 12:58

Белорусской оппозицией управляют из-за рубежа, считает Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко / Reuters

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал массовые столкновения, которые произошли после голосования на президентских выборах.

Об этом он сказал на встрече с главой миссии наблюдателей от СНГ Сергеем Лебедевым, передает БЕЛТА.

"Меня, честно говоря, умиляет, когда с маленьким детишками приходят (на выборы, - ред.). Понимаете, это праздник. Кому-то захотелось испортить этот праздник. Мы их увидели - они засветились еще ярче этой ночью. Мы отфиксировали (вам это известно, как бывшему разведчику) звонки из-за границы. Из Польши, Великобритании и Чехии были звонки, управляли нашими, извините меня, овцами: они не понимают, что делают, и ими начинают уже управлять", - отметил Лукашенко.

В разговоре с журналистами он подчеркнул, что ответ на неправомерные действия будет адекватный.

"То, о чем я говорил, это все подтверждается. Если кто-то не верил, то он сейчас в это поверил. То есть нам пытаются эту заварушку подкинуть. Я предупреждал: майдана не будет, как бы кому-то этого ни хотелось. Поэтому надо утихомириться, успокоиться, - отметил белорусский лидер. - А родителям третий раз говорю посмотреть, где их чадо, чтобы не было потом больно. Чтобы не ахали, не охали. Ранены где-то около 25 ребят из ОМОНа. Есть переломы рук, ног. Специально, целенаправленно били по этим ребятам. Они ответили. Чего теперь рыдать и плакать? Поэтому ответ будет адекватный. Страну разорвать мы не позволим".

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"Конечно, это не то, что хотелось (организаторам акций, - ред.). Хотелось, как я говорил, разжечь пожар в центре Минска, хватать головешки и разбрасывать по всему Минску. Конечно, это у них не получилось. Где-то, может, и мы допустили какие-то ошибки, где-то были промахи. Я тоже честно признавался, что мы еще не все знаем, чего они хотят", - считает он.

Лукашенко привел факты, о которых ему недавно доложили: "По одному разговору мы видим кукловодов. Одна из линий этих кукловодов - Чехия. Сегодня уже из Чехии управляют нашим объединенным штабом, где, простите меня, сидят эти овечки, ничего не понимая, что от них хотят. Я поручил выдать эту информацию в СМИ, чтобы увидели, чего они хотят. Они продолжают наседать, продолжают требовать: выводите людей на улицу и ведите переговоры с властями о добровольной сдаче власти".

"То есть Лукашенко, находящийся во главе вертикали власти, во главе государства добровольно при 80% голосов должен передать им власть. Это оттуда (из-за рубежа, - ред.) идут команды. Надо отдать должное местным нашим - они возмущены до предела и говорят: да это невозможно, в Беларуси не та ситуация, чтобы вести переговоры. В общем, пытаются управлять процессом из-за рубежа. Я про Польшу не говорю. Там уже все осели и тоже начинают дергать за ниточки. Я не говорю про Украину (оттуда ехали). Это, уверен, не государственная политика, но там хватает этих майданутых, о которых я говорил. В том числе, к сожалению, из России определенный приток людей", - добавил он.

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Напомним, ранее кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что считает себя победительницей на состоявшихся выборах.

При этом в ее штабе потребовали мирной передачи власти избранному главе государства, не исключив возможности новых протестов

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