Лукашенко отдали победу на выборах президента: предварительные итоги голосования

Александр Лукашенко / Reuters

Александр Лукашенко набирает более 80% голосов на выборах президента Беларуси.

Такие данные обнародовала Центральная избирательная комиссия Беларуси в понедельник утром, 10 августа.

По предварительным данным, с результатом в 80,23% (4 миллиона 652 тысячи голосов) победителем голосования стал действующий президент.

За Светлану Тихановскую проголосовали 9,9%. Явка составила 84,23%.

Как сообщила в ходе пресс-конференции глава белорусского ЦИКа Лидия Ермошина, еще трое кандидатов получили менее 2% голосов, против всех кандидатов проголосовали 6,02% избирателей. Она отметила, что озвученные сегодня предварительные итоги выборов вряд ли изменятся.

Напомним, ранее Центризбирком Беларуси объявил о том, что за Лукашенко проголосовали 92,7%.

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Напомним, сразу после президентских выборов Беларусь охватили массовые протесты.

В свою очередь силовики применили слезоточивый газ против протестующих в центре Минска, которые акцией протеста высказали несогласие с результатами выборов президента.

Позднее Министерство внутренних дел Беларуси подтвердило использование светошумовых гранат и специальной техники для разгона протестующих.