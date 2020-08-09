Лукашенко подготовил самолет для побега - СМИ

Лукашенко / Reuters

В Беларусси оппозиция сообщает, что действующий президент Александр Лукашенко уже подготовился к побегу из страны в случае пригрыша на выборах.

"Как сообщают наши источники, весь экипаж мобилизован, пилоты ночевали в аэропорту, бортпроводники уже на месте, самолёт заправлен и полностью подготовлен", - сообщает Telegram-канал NEXTA Live, который принадлежит журналисту Степану Путило.

Оппозиционеры призывают беларусов выйти на "майдан" и показать стремление к переменам, чтобы Лукашенко покинул страну.

"Осталось лишь выйти на улицы и показать свою волю к переменам. И тогда самолет точно покинет Беларусь", - сказано в сообщении.