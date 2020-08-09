В Беларуси на избирательных участках явка была выше 100%

Выборы в Беларуси сопровождались огромными очередями / Фото: Reuters

В Беларуси независимые наблюдатели заявили, что на некоторых участках для голосования на выборах президента явка избирателей существенно превысила допустимую отметку в 100%.

Как сообщает Tut.by, в частности, на участках для голосования № 21 и № 22, расположенных в здании гимназии № 43, максимальная явка однозначно была превышена.

По словам наблюдателей, суммарно список избирателей составляет примерно 5,8 тысячи человек. В протоколах указано, что досрочно проголосовали на данном участке две тысячи человек.

Однако к 17:30 9 августа на участок, по подсчетам наблюдателей, зашло 3,8 тысяч человек. В очереди стояло несколько сотен избирателей, поскольку она выходила аж на улицу и огибала здание. Таким образом, явка уже превышала 100%.

Читайте такжеВ Беларуси оппонент Лукашенко заявила о задержании девяти соратниковОднако в избирательной комиссии участка № 22 комментировать ситуацию отказались. Между тем, избиратели жаловались на большое количество испорченных бюллетеней с различными повреждениями. Их меняли неохотно и по настоятельному требованию избирателей.

К концу голосования на участке в гимназии №43 очередь не уменьшалась, поэтому у наблюдателей возникали сомнения, что все белорусы успеют отдать свой голос за кандидата в президенты.

Напомним, в Беларуси завершилось голосование на выборах президента страны. Закрыты все избирательные участки - огромное количество людей не успело отдать свой голос из-за больших очередей.

По данным официальных экзит-полов, победил Александр Лукашенко, набравший 79,7%. Его соперница Светлана Тихановская получила лишь 6,8% голосов.

Также отметим, в Беларуси оппозиция сообщает, что действующий президент Александр Лукашенко уже подготовился к побегу из страны в случае проигрыша на выборах.

Как ранее сообщалось, в Беларуси стал известен план оппозиции, который планируют применить, если победу на выборах президента одержит действующий глава государства Александр Лукашенко.