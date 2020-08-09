Бросили лицом на асфальт: в Минске повязали российских журналистов

Люди в штатском увезли задержанных в неизвестном направлении.
В Минске задержаны корреспонденты российского телеканала Дождь Владимир Роменский и Василий Полонский, а также оператор Николай Антипов.
Об этом сообщает телеграм-канал Nexta Live, который публикует кадры задержания журналистов.
При этом люди в штатском и в масках бросили журналистов на асфальт и увезли в неизвестном направлении.
Представитель штаба незарегистрированного кандидата Виктора Бабарико, соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова рассказала Дождю, что журналистов задержали после того, как они поговорили с ней на улице.
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Напомним, 7 августа в Минске задержали троих корреспондентов - Ирину Ромалийскую и Ивана Гребенюка (граждане Украины), а также Юрия Баранюка (гражданин России).
Позднее Ромалийскую и Гребенюка депортировали в Украину.