Продолжение протестов: в Беларуси анонсировали новые акции

В Беларуси объявили о новых протестах / Reuters

В Беларуси заявил о продолжении акций протеста после президентских выборов.

В понедельник, 10 августа, граждан призывают в 19:00 выходить на протесты по всей стране, сообщают оппозиционные ресурсы.

В частности, нападения силовиков на демонстрантов оцениваются как "развязывание войны диктатором".

"Друзья, после вчерашнего Лукашенко никак не может остаться у власти. Он проиграл выборы, он кинул своих карателей с оружием против безоружных и мирных людей, он пролил много крови и теперь надеется, что люди стерпят десятки пострадавших и даже убитых. Чтобы покончить с этой властью нам нужно упорство, смелость и ваша активность", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Сети публикуют специальные памятки о том, как людям действовать и защищаться во время массовых акций.

Отметим, что акция протеста в Минске назначена возле Стелы, а также в прилегающих районах.

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В регионах людей просят выходить в центры своих городов и рассредотачиваться.

Напомним, 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. В ЦИК обнародовали предварительные результаты выборов. Так, за Лукашенко проголосовали более 80% избирателей.

При этом тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске силовики стреляли в протестующих резиновыми пулями.

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В Министерстве внутренних дел страны заявили о задержании около 3 тыс. человек в акциях протеста. По данным ведомства, в результате столкновений пострадали более 50 граждан, а также 39 сотрудников милиции.