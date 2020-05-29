Песков рассказал, позвали ли Зеленского в Москву на парад Победы

Владимир Зеленский / сайт президента Украины

Высшие должностные лица Российской Федерации не направляли официального приглашения украинского президента Владимира Зеленского на парад Победы, который запланирован к проведению на Красной площади в Москве 24 июня 2020 года.

Соответствующее сообщение опубликовал портал РБК со ссылкой на Дмитрия Пескова ‒ пресс-секретаря российского президента Владимира Путина. "Нет, [приглашение - Главред] не направлялось ", — сказал Песков.

К слову, несколько ранее (в августе 2019 года) о планах Кремля пригласить президента Владимира Зеленского на парад Победы сообщал помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков.

В 2020-м году в России по причине пандемии китайского коронавируса перенесли проведение парада Победы на 24 июня.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко вопреки пандемии Covid-19 в субботу, 9 мая, в Минске провел военный парад в честь 75-й годовщины победы в Великой отечественной войне.