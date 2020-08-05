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В России начался новый антипутинский флешмоб

5 августа 2020, 12:11

Россияне нашли отличный способ показать президенту, что они от него устали.

Путин
В России новый антипутинский флешмоб / Reuters

В России нашли новый способ борьбы с путинизмом. В рунете проходит флешмоб — люди указывают в недостатках товаров, что "Путин президент"

Об этом сообщила политик, юрист ФБК Любовь Соболь в Twitter.

По словам Соболь, это неплохой флешмоб.

"На куче сайтов в недостатках товаров пишут „Путин президент". Неплохой флешмоб :)", — отметила политик.

В подтверждение своего наблюдения она приложила два скриншота с отзывами — из "Яндекс.Маркета" и магазина Ozon.

Новый флешмоб в РФ/ скриншот Любовь Соболь
Новый флешмоб / скриншот Любовь Соболь

Отметим, последний флешмоб, критикующий президента РФ, прошел в рунете весной прошлого года, после того как по закону об оскорблении власти был оштрафован на 30 тыс. рублей житель Новгородской области Юрий Картыжев. Он разместил в соцсетях посты "Путин — сказочный *******" (глупец). После этого россияне запустили в соцсетях флешмоб в поддержку Картыжева. В нем приняли участие тысячи человек.

Интернет-пользователи были возмущены судебным решением, они писали посты, в которых повторялась фраза с упоминанием Путина. Участники флешмоба высказывали мнение, что только "сказочный *******" мог подписать закон об оскорблении власти, чтобы под угрозой штрафов заставить граждан уважать себя.

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новости России путинизм Роман Путин
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