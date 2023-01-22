Новый министр обороны Германии анонсировал визит в Украину – Bild

Борис Писториус может приехать в Украину в течение ближайшего месяца. Вероятно это станет первым международным визитом чиновника в этой должности.

Борис Писториус планирует визит в Украину / Фото Facebook

Новоназначенный министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что в течение ближайшего месяца прибудет в Украину. Вероятно это станет первым международным визитом чиновника на этой должности.

О своих планах Писториус рассказал в интервью Bild am Sonntag.

"Возможно, даже в ближайшие четыре недели. В пятницу я встретился с моим украинским коллегой в Рамштайне для интенсивного обмена. Алексей Резников – очень доступный, открытый человек, который точно знает, чего хочет", – сказал Писториус.

Также министр ответил на вопрос о поставках Украине немецких танков Leopard. По словам Писториуса, Германия ведет очень тесный диалог по этому вопросу с международными партнерами. Прежде всего с США.

"Чтобы быть хорошо подготовленным к возможным решениям, я поручил своему ведомству проверить все, чтобы мы не теряли времени без необходимости, если случится самое худшее", – добавил политик.

Танки Leopard 2 для Украины

На встрече Раммштайн-8, которая состоялась 20 января в Германии, так и не было принято решение о передаче Украине танков Leopard 2.

Новый глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что есть аргументы как "за", так и "против" запуска такой инициативы. В Бундестаге в такой ситуации подвергли критике канцлера ФРГ Олафа Шольца.

Сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм раскритиковал Германию за неготовность решить вопрос с поставками Leopard 2 Украине. Он подчеркнул, что "устал от этого шоу" и призвал Берлин дать танки Киеву, поскольку это в интересах немецкого государства.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил, что Запад поставит Украине немецкие танки Leopard 2. Идут дискуссии по поводу того, как в публичной сфере объявлять о таком решении. Киев достиг серьезного прогресса в получении военной помощи, и западный мир рассчитывает на победу украинского государства в войне с Россией.

Танк Leopard 2 - в чем его особенность Танк Leopard 2 – один из самых удачных проектов в послевоенной истории танкостроения. Его главное оружие – гладкоствольное орудие Rheinmetall Rh-120. Оно используется также в американских танках M1 Abrams, японских Type 90 и южнокорейских K1A1. В отличие от советских танков у "Леопарда" ручная зарядка пушки, в составе экипажа есть заряжающий. Снаряды танка хранятся в специальной нише в башне, отделенной от боевого отделения стальными дверцами. В случае детонации боекомплекта взрывная волна выходит наружу через вышибные панели и не наносит ущерб экипажу. Считается, что немецкий танк способен удержать 125 мм подкалиберный боеприпас советских танков на расстоянии 1,5 км. А его пушка пробивает до 560 мм танковой брони на расстоянии в два километра. Для сравнения, российский Т-72Б3 имеет лобовую броню на уровне 530 мм. Leopard 2 способен вести эффективный огонь на дальности до 5 км при движении по бездорожью. Машина может развивать скорость до 68 км/ч. Для полного разворота на одном месте Leopard 2A4 требуется всего 10 секунд.

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