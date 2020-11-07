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Ограничения из-за Covid-19 спровоцировали вспышки полиомиелита и кори

7 ноября 2020, 18:28

В ВОЗ обеспокоены нарушениями графиков вакцинации от опасных заболеваний.

ВОЗ, здание
В ВОЗ обеспокоены вспышками полиомиелита и кори / Reuters

Всемирная организация здравоохранения высказала обеспокоенность в связи с тем, что связанные с пандемией коронавируса ограничения сдерживают важные программы иммунизации, что уже привело к точечным вспышкам полиомиелита и кори.

Как сообщает Reuters, на брифинге Всемирной организации здравоохранения в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус констатировал, что в начале года Африка почти поборола полиомиелит.

Однако эпидемия Covid-19 нарушила регулярные программы иммунизации и спровоцировала неконтролируемый полиомиелит в Африке. Люди стали чаще болеть такими заболеваниями, как полиомиелит, корь и пневмония.

Генеральный директор ВОЗ предупреждает, что отказ от искоренения полиомиелита сейчас приведет к глобальному возрождению болезни, и в течение 10 лет ежегодно может быть до 200 тысяч новых случаев.

Читайте такжеТуристов из Дании не пропускают из-за мутации коронавируса у норок"Хотя мир внимательно наблюдает, как ученые работают над обеспечением безопасных и эффективных вакцин против COVID-19, важно, чтобы все дети получали уже доступные спасительные вакцины", - сказал он.

Гебреесус добавил, что мир не может из-за борьбы с одной опасной болезнью позволить другим смертельным заболеваниям восстановить свои позиции. В частности, по словам представителя ВОЗ, сейчас наблюдается наибольшее количество новых заражений корью за последние два десятилетия.

Мутации коронавируса

  • Правительство Дании поручило уничтожить всех норок на зверофермах после обнаружения случаев заражения мутировавшим коронавирусом среди животных.

  • Вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что новый штамм коронавируса, который недавно был обнаружен в Индонезии, более летальный, он отличается чрезмерной кровожадностью.

  • Ученые из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл (США) предположили, что штамм коронавируса SADS-CoV, известный как синдром острой диареи у свиней, может также распространиться на людей.

  • Американские ученые исследовали коронавирус 2020 от двух волн инфекции и выяснили, что в последних образцах преобладает более заразный штамм.

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