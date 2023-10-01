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Огрызко рассказал, перерастет ли ситуация в Карабахе в полноценную войну в регионе

Дмитрий Видоменко
1 октября 2023, 01:35
Большого конфликта там быть не может, потому что нет больших сил, которые бы могли сражаться в регионе вокруг Карабаха, считает Владимир Огрызко.
Огрызко, Карабах
Огрызко прокомментировал ситуацию в Карабахе / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот

Недавнее обострение военного конфликта в Карабахе вряд ли вызовет в том регионе крупномасштабную войну. Об этом во время чата на Главреде рассказал дипломат, бывший министр иностранных дел Украины, руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко.

"Большого конфликта там быть не может, потому что нет больших сил, которые могли бы противодействовать друг другу. Армения и Азербайджан – это не большие силы. Если Россия захочет вмешаться – простите, а чем? Если ей нечем затыкать дыры на фронте в Украине, и она берёт всех подряд, кто способен держать в руках автомат Калашников, и людей на украинский фронт перебрасывают со всех воинских частей РФ, в частности, с Дальнего Востока и севера, то чем она будет воевать на Кавказе? Поэтому ничего экстраординарного там произойти просто не может", ‒ сказал он.

Кто такой Владимир Огрызко

Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 до марта 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996).

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В Министерстве иностранных дел (сначала УССР, затем – независимой Украины) – с 1978 года. Первая должность Огрызко во внешнеполитическом ведомстве – атташе отдела печати, которую он получил сразу после окончания Киевского государственного университета им.Т.Шевченко.

В 1992 году Огрызко присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла Украины. С 1992 по 1996 он служил советником, советником-посланником посольств Украины в ФРГ и Австрии. Следующие три года руководил Управлением внешней политики, главным управлением по внешнеполитической деятельности Администрации президента Украины.

В 1999-2004 годах – чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Австрия и постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене. Еще год – посол по особым поручениям МИД Украины. С февраля 2005 – первый заместитель министра иностранных дел Бориса Тарасюка.

18 декабря 2007 года назначен на должность министра иностранных дел Украины в коалиционном правительстве Юлии Тимошенко. 3 марта 2009 года уволен Верховной Радой по инициативе Кабмина.

17 марта 2009 года назначен президентом Ющенко на должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы Богатыревой. Покинул пост вместе с увольнением с должности Ющенко в феврале 2010 года.

В сентябре 2010 года Огрызко вступил в партию Наша Украина. В июле 2012 года он сдал полномочия члена президиума и заместителя председателя политсовета партии и прекратил свое членство в ней.

С сентября 2014 г. дипломат руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как Новое время, Украинская правда.

С 2022 проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко

Ситуация в Карабахе

Напомним, что 19 сентября в Ереване вспыхнули антироссийские протесты на фоне обострения в Карабахе. Участники митинга выкрикивают антироссийские лозунги, требуя ответственности для Путина за развязанную войну против Украины.

Азербайджан вернул Карабах и восстановил суверенитет, в Армении-протесты. Антитеррористическая операция в Карабахском регионе продолжалась всего сутки, в результате вооруженные формирования, поддерживаемые Арменией, капитулировали.

Минобороны РФ заявило, что у Карабахе убили российских "миротворцев". Автомобиль "наблюдателей" обстреляли из стрелкового оружия. Представители следственных органов РФ и Азербайджана работают на месте происшествия.

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Карабах Владимир Огрызко Война в Карабахе
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