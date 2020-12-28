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Охота на убийц: журналист объяснил, как Навальный опустил Путина

28 декабря 2020, 06:02
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Владимир Путин получил публичную оплеуху от Алексея Навального, считает Иван Яковина.

Навальный
Алексей Навальный / Reuters

Разоблачение сотрудников ФСБ, причастных к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального, стало публичным унижением президента РФ Владимира Путина.

Как подчеркнул журналист Иван Яковина в эфире канала Украина 24, оплеуху от Навального Путин получил после публикации телефонного разговора с сотрудником ФСБ Константином Кудрявцевым.

Обозреватель напомнил, что Навальный фактически обманул своего убийцу, и тот честно рассказал, как он с другими сотрудниками ФСБ пытался отравить оппозиционера.

"Это само по себе для ФСБ было неприятно, но еще сильнее эта организация обиделась, когда люди Навального, по сути, устроили настоящую охоту на тех самых химиков-убийц из якобы секретного отряда ФСБ", — сказал он.

Эксперт уверен, что преследование соратников Навального, помогавших в расследовании, является местью президента РФ.

"Путин таким образом просто хочет отомстить за свой позор и надавить на Навального, взяв в заложницы его соратницу. Но это едва ли получится. Сейчас во всем мире уже поднимается движение в защиту этой женщины. Поскольку Путину только за нее могут впаять отдельные санкции, я не уверен, что он сочтет этот обмен достаточно выгодным", — добавил Яковина.

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Саморазоблачение ФСБ:

  • Напомним, ранее Навальный поговорил с одним из участников его травления сотрудником ФСБ Константином Кудрявцевыв.
  • В разговоре собеседник оппозиционера говорит о том, что участники операции "обрабатывали" внутреннюю поверхность нижнего белья Навального, "чтобы не было следов там, ничего такого".
  • В ответ на вопрос, почему тот все-таки выжил, собеседник Навального говорит: "Вот видите, стечение обстоятельств… Это тот самый такой вот плохой фактор, который в нашей работе, да, может быть".
  • Кудрявцев связал это с действиями врачей скорой и посадкой самолета.
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