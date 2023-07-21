"Он ленивый балбес": Жирнов рассказал, как двойники Путина сыграли с ним злую шутку

Путин использовал "формулу Ельцина", поэтому сначала появились "технические двойники", но потом их функция изменилась.

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Сергей Жирнов рассказал о двойниках Путина / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Двойники у российского диктатора Владимира Путина были давно. Сначала они были просто "техническими", но потом стали выполнять немного другую функцию. Детали в интервью Главреду раскрыл бывший нелегал КГБ СССР и СВР России, политэмигрант во Франции, писатель Сергей Жирнов.

"Двойники у Путина раньше были чисто технические, потому что он - ленивый балбес. Про него все рассказывают, что он человек, который очень не любит работать. Так было, когда он служил в КГБ, работал в мэрии и в администрации президента. Это было так, когда он стал президентом, то есть начальником, который сам себе формирует график. Уже с Ельциным была формула – президент работает на даче с документами, то есть лежит в дупель пьяный на даче. Для Путина та же формула осталась, но это означало, что Путин плавает в бассейне, качается с какими-то своими друзьями в спортивном зале и не хочет ехать в Кремль", - рассказал Жирнов.

Но так как Путину нужно было появляться на людях, появились "технические двойники", которые просто появлялись на мероприятиях, не связанных с произнесением речей, где просто надо было на картинке обозначить человека, похожего на Путина.

"И там даже не требовалось очень большого сходства, особенно когда нужен был некий проход, помахать ручкой толпе, пожать несколько рук, сесть в машину и выйти из нее. То есть для этого было достаточно просто человека, грубо говоря, слегка похожего на президента РФ. И для этого ему нужны были двойники", - объяснил он.

Но потом технические двойники сменили функцию и стали отвлекать внимание от настоящего тела президента, так как Путин стал бояться, что его могут убить.

"И потому на такие мероприятия, где было много народу, и был задействован этот двойник. С другой стороны, их использовали, когда надо было делать то, что нам описал Глеб Каракулов, офицер ФСО, который сбежал осенью 2022 года. Он рассказал, что когда, допустим, Путин сидит в Бочаровом ручье (летняя резиденция Владимира Путина в Сочи, - Главред) и хочет сидеть там дальше, то тогда он отправляет кортеж со своим двойником куда-то в Москву. И какие-то люди, даже приближенные, в аэропорту или самолете видят, что какой-то Путин едет в Москву. А в это время настоящий Путин остается опять бить баклуши в Бочаровом ручье. Вот для этих целей у Путина были двойники довольно давно и довольно продолжительное время", - рассказал Жирнов.

По его словам, в последние два-три года появилась новая тенденция. Люди, которые претендуют на инсайд из Кремля, стали говорить, что у Путина на самом деле какие-то проблемы со здоровьем.

"На это указывали и его физические изменения, потому что мы стали замечать, что один Путин стал не похож на другого себя, допустим, с разницей в 24 часа. Допустим, человек имеет худощавое лицо, и вдруг оно у него распухшее, одутловатое, явно нездорового цвета. Все это порождало слухи, и постепенно родился вот этот миф о работающем двойнике, который даже стал за Путина что-то говорить. И, кстати, этот миф прилип к Путину, и теперь ему от него очень трудно отвязаться. И для Путина самая страшная вещь произошла в президентской коммуникации, потому что когда он выходит на люди, то первый вопрос, который начинают задавать в медиасфере – настоящий это Путин или нет. А это ужасно для президента, потому что никто уже не обсуждает то, что делает Путин, зачем это нужно, на какие деньги, к чему это ведет. То есть говорят не о содержании его политики, а о том, настоящий ли это Путин", - отметил Жирнов.

Второй ярлык, который прилип к российскому диктатору, - "бункерный дед, который безвылазно сидит в бункерах и пудрит мозги, говоря, что он в Кремле, а на самом деле он Ново-Огарёво или на Валдае, на Алтае или в Сочи".

"То есть выходит, что все эти странные вещи, которые он организовал, бьют рикошетом по нему самому. То есть это такой бумеранг, который к нему же и вернулся", - добавил Жирнов.

Смотрите полное интервью Сергея Жирнова Главреду:

Кто такой Сергей Жирнов Сергей Олегович Жирнов — полковник запаса второго разряда, бывший разведчик-нелегал. Журналист, экономист-международник, общественный деятель, правозащитник, международный консультант, пишет cyclowiki.org. В 1999—2001 годах прославился своей беспрецедентной историей с попыткой в судебном порядке получить на руки диплом об окончании КИ КГБ СССР. Служба внешней разведки Российской Федерации с 1997 года отказывается выдать бывшему разведчику-нелегалу Жирнову его собственный диплом об окончании давно расшифрованного шпионского ВУЗа под предлогом опасности разглашения государственной тайны. Неординарная судебно-шпионская история получила широкий публичный резонанс в России и за рубежом.

Что известно о двойниках Путина

Кандидат психологических наук, профайлер Дмитрий Попов рассказал, как находят двойников российского диктатора Владимира Путина. Эксперт считает, что это конкретные люди, которым потом проводят пластические операции и учат определенному поведению.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Кремль использует людей, которым для схожести с Путиным сделали пластические операции. Буданов уточнил, что в прошлом уже выявляли двойников Путина, которые заменяли его в особых случаях, но сейчас это обычная практика.

Российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) также рассказал о двойниках Путина. По его словам, дублеров несколько, и они участвуют в награждениях и других публичных мероприятиях. Если Путин появляется один, как это было на Рождество, значит это настоящий президент РФ.

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