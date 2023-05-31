'Ордер на арест': Путин сидит в РФ и не поедет на инаугурацию Эрдогана

Российский диктатор еще ни разу не выезжал из РФ после выдачи ордера на арест.

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Путин не приедет к Эрдогану на инаугурацию / коллаж: Главред, фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин после выдачи ордера на арест Международным уголовным судом не покидал Россию, а на инаугурацию Реджепа Тайипа Эрдогана вместо него поедет спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Действующий президент Турции Эрдоган выиграл выборы и останется во главе страны на еще один президентский срок.

По традиции на его инаугурацию приглашены лидеры разных стран, вместо Путина на церемонию поедет и будет там представлять Россию спикер Володин. Об этом сообщает пропагандистское издание "РИА Новости" со ссылкой на помощника президента Путина Юрия Ушакова.

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Гаага ждет Путина

Напомним, что 17 марта 2023 года стало известно о том, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина. Помимо Путина орден был выдан на имя уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Алексеевны Львовой-Беловой.

Если Путин не появится в Гаагу, его объявят в международный розыск. Интерпол будет разыскивать президента страны-агрессора России Владимира Путина после выдачи ордера на арест Международным уголовным судом в Гааге.

Австрия готова арестовать Путина и передать его в Гаагу. Иммунитета перед Международным уголовным судом в Гааге нет даже у руководителей государств, резонно напомнили в австрийском министерстве юстиции.

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