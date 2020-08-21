Организатор эвакуации Навального рассказал о состоянии оппозиционера

Навальный скоро будет доставлен в клинику Шарите / Reuters

Транспортировку российского оппозиционера Алексея Навального в Германию организовал в Берлине глава организации Cinema for Peace Foundation Яка Бизил, который в 2018 году при подобных обстоятельствах спас участника Pussy Riot Петра Верзилова, отравленного неизвестными лицами.

"С организационной точки зрения, это было невероятно сложно. Мы не спали ни минуты все это время — за довольно короткий период надо было собрать квалифицированную команду, получить все необходимые разрешения. Я сам поражен, что мы справились. Потом, когда наши люди прилетели [в Омск], мы столкнулись с трудностями, которых не должно было быть. Решение о том, что мы можем вывезти Алексея Навального в клинику Шарите, принималось гораздо дольше, чем мы думали. Но наши медики смогли убедить российских врачей, что смогут довезти Алексея Навального в целости и сохранности — несмотря на то, что он находится без сознания", - сказал Бизил в интервью Медузе.

По словам организатора, немецкие специалисты осмотрели Навального и четко заявили, что его можно транспортировать в Германию. Отказ коллег в Омске стал для них неожиданностью, поэтому эвакуация займет больше времени, нежели предполагалось.

Немецкие медики констатировали, что Навальный находится в тяжелом состоянии.

"В критическом. В стабильном, но критическом. В скором времени мы ждем его в Берлине. Там его будут лечить", - отметил Бизил.

Транспортировка оппозиционера уже полностью оплачена друзьями.

"Но мы, честно говоря, не ждали, пока на нас выйдут и предложат финансовую помощь, мы просто начали работать. Все нынешние счета по эвакуации оплатили частные лица", - подытожил Бизил.