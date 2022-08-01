От психопатии до онкологии: психолог объяснил, какими заболеваниями страдает Путин

Владимир Путин на приеме у врача / politolog.net

У президента России Владимира Путина заметны явные синдромы психопатии, заявил психолог Дмитрий Попов.

Как подчеркнул он в интервью Наталье Влащенко, Путин уже слабо себя контролирует, что видно по кадрам с его участием.

Психолог пояснил, что психопатия подразумевает агрессию. Он говорит, что война РФ против Украины – следствие агрессии одного человека – Путина.

Собеседник считает, что со временем агрессия Путина будет только нарастать, поэтому он не станет считаться с потерями и будет идти к своей цели – уничтожению Украины как самостоятельно государство, пока с ним самим что-то не случиться.

Он не исключил, что у Путина наблюдается бредовое расстройство, вызванное соматическими заболеваниями, которые имеет диктатор.

"Скорее всего, это вторичное поражение или позвоночника, или нервной системы. Что первично? Говорят онкология, кто-то еще что-то говорит — это уже вопрос второй", — пояснил специалист.

Он обратил внимание на то, что у Путина отслеживаются признаки психопатии, социопатии, а также диссоциального расстройства.

"У Путина вполне хорошо работает когнитивный аппарат, психические процессы логика, аналитическое мышление, память, внимание", — добавил Попов.

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Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов заявил о том, что президент РФ Владимир Путин живёт в ожидании большой победы России над Украиной, после которой он надеется проводить переговоры и диктовать условия прекращения огня.

Путин прекрасно понимает, что у России войска, по сути, больше нет, и ему нужна будет передышка, чтобы собрать новую армию.

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