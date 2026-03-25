"Отдых" за границей и $500: как РФ вербует европейцев для диверсий - Politico

Кратко:
- Российские агенты предлагают жителям Европы "легкий заработок"
- За участие в "отдыхе" обещают от 300 до 500 долларов
Вербовка европейцев для диверсионной деятельности, как правило, начинается с обычного знакомства. Российские агенты предлагают жителям Европы "легкий заработок" - оплачиваемую двухнедельную поездку с активным отдыхом на природе. За участие обещают от 300 до 500 долларов, а дальнейшие инструкции поступают уже от кураторов из Москвы. Об этом пишет Politico.
Позже согласившиеся оказываются в тренировочных лагерях, расположенных в Боснии и Сербии. Там их обучают управлению беспилотниками, использованию зажигательных средств, а также методам противодействия полиции во время массовых акций. По данным Politico, такие лагеря являются частью широкой сети подготовки исполнителей для дестабилизационных операций, в том числе во Франции и Германии.
Расследования в Молдове, касающиеся попыток вербовки, связанных с Россией, проходят на фоне предупреждений европейских стран о гибридной войне, которую Москва ведет против их политической стабильности. После начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году и высылки российских дипломатов из ряда европейских столиц Кремль активнее начал использовать посредников и неофициальных исполнителей.
На данный момент молдавские прокуроры расследуют дела более чем 80 человек, подозреваемых в организации массовых беспорядков, при этом 20 из них уже предъявлены обвинения. Как заявила министр внутренних дел Молдовы Даниэлла Мисаил-Никитин, речь идет преимущественно о русскоязычной молодежи, которую вербовали, перевозили в специальные лагеря и обучали тактике, включая прорыв полицейских кордонов.
Тренировочные лагеря и подготовка
Одно из таких обучений проходило накануне президентских выборов в Молдове осенью 2024 года, на которых победу одержала проевропейский лидер Майя Санду. По данным судебных материалов, участникам внушали, что ее победа приведет к войне "по украинскому сценарию".
По информации молдавской разведки, инструктора были связаны с международной сетью, аффилированной с группировкой "Вагнер". После теоретической подготовки участников отправляли в города Боснии и Герцеговины, где они выполняли практические задания: фиксировали расположение административных зданий и искали точки для возможного запуска дронов.
Один из завербованных - 22-летний уроженец Приднестровья - в 2024 году посетил матч чемпионата Европы в Дюссельдорфе между сборными Словакии и Украины. По его словам, ему предлагали размахивать украинским флагом, однако он отказался. Тем не менее во время игры появился баннер с надписью "Верните нам выборы", который впоследствии использовался российской стороной как аргумент в информационной кампании против украинского руководства.
Молдова как зона давления
Молдова, расположенная между Румынией и Украиной, остается уязвимой из-за своего геополитического положения. Приднестровский регион, фактически контролируемый пророссийскими силами с начала 1990-х годов, продолжает играть важную роль в региональной нестабильности.
В последние годы, как отмечают СМИ, страна стала одним из ключевых направлений гибридного давления России на Европу. В одном из документов, направленных молдавскими властями в ЕС после парламентских выборов, утверждается, что отдельные представители духовенства получали указания распространять дезинформацию на постоянной основе, а не только во время традиционных проповедей.
Угроза вторжения в страны НАТО – что известно
Как сообщал Главред, ранее Швеция назвала Россию своей главной угрозой. Ведь все более рискованное поведение Москвы может спровоцировать опасную эскалацию.
В ежегодной оценке угроз, опубликованной разведкой Литвы, говорится о том, что Россия наращивает военные подразделения у границ стран НАТО и может использовать их как основу для возможного будущего конфликта с Альянсом.
Кроме того, Норвегия не исключает риск российского вторжения и уже готовится к сценарию, при котором Москва попытается захватить часть норвежской территории.
Читайте также:
- Кремль предложил Трампу тайную сделку по Украине — чего хочет Россия и как ответили США
- Россия готовит выход из войны против Украины — какой сценарий придумали в Кремле
- Лучший вариант для Кремля: эксперт оценил перспективы заключения мирного соглашения
Об источнике: Politico
Politico (изначально известная как The Politico) - американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния.
Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия.
Идеологически освещение Politico было описано как центристское в отношении американской политики и атлантистское в отношении международной политики.
В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE.
Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider.
Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Данный проект – совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer.
Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания – события в Европе и политика ЕС. Считается одним из наиболее влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.
