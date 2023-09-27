Отправленный Киеву список реформ отнюдь не условие для военной помощи - Белый дом

Переданный от Вашингтона Киеву список реформ для интеграции Украины в Европу не является условием предоставления дальнейшей военной помощи ВСУ.

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Как говорят в Вашингтоне, Киеву передали лишь "рабочую версию" списка / Коллаж: Главред, фото: WhiteHouse.gov, Википедия

Переданный от властей США список приоритетных реформ, которые властям Украины нужно выполнить для как можно более быстрой интеграции Украины в Европу не является условием предоставления Пентагоном военной помощи официальному Киеву. Об этом рассказал неназванный представитель Совета национальной безопасности СШАЮ, сообщает портал "Голос Америки".

По его словам, документ – всего лишь рабочая версия списка приоритетных реформ, которую передали для "обсуждения и отзывов".

"Этот список не является условием для будущей военной помощи. Реформы нужны для евроинтеграции Украины", ‒ сказал представитель Белого дома.

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Чиновник отметил, что в документе прописаны реформы, которые якобы нужно исполнить за 3, 6 и 18 месяцев. Речь идет о преобразованиях в наблюдательных советах госпредприятий, антикоррупционных ведомствах, судебной системе, а также на оборонных предприятиях.

Военная помощь Украине

По данным The New York Times, США готовят передачу Украине новой партии кассетных снарядов для борьбы против российских оккупантов. Это оружие является ключевым для того, чтобы помочь Украине сохранить динамику, которую ВСУ недавно набрали во время контрнаступления на юге.

Кроме того, Соединенные Штаты Америки близки к принятию решения о передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS. В частности, президент Джо Байден все больше склоняется именно к такому варианту развития событий, пишет Financial Times.

Также Главред сообщал, что американские супертанки Abrams уже в Украине. Эти танки были первыми из 31, которые обещала администрация президента США Байдена. Вместе с тем, сколько танков Abrams было доставлено в Украину - на данный момент неизвестно.

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