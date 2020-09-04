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Отравление Навального Новичком: в ОЗХО сделали неожиданное заявление

4 сентября 2020, 10:25

В мире существует большое количество не менее опасных токсинов, напомнил Марк-Михаэль Блум.

Алексей Навальный, суд
Алексей Навальный / Reuters

Отравлением российского оппозиционера Алексея Навального (а ранее Скрипалей) ядом Новичок хотели "намеренно привлечь внимание к покушению".

Об этом в комментарии изданию Медуза заявил биохимик и сотрудник Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Марк-Михаэль Блум.

Ученый обратил внимание на то, что существует большое количество не менее опасных токсинов. Он не исключил, что использование Новичка намекает на то, что именно советские химики по заказу министерства обороны работали над группой веществ Новичок, а ныне за покушениями стоят российские "наследники" спецслужб СССР.

В то же время в материале отмечается, что само по себе использование вещества этой группы ничего не доказывает, ведь спецслужбы РФ не обладают монополией на Новичок.

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Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал обвинения против Москвы в отравлении оппозиционера Алексея Навального.

Как подчеркнул он в комментарии журналистам, в Кремле считают, что нет "никакого повода" обвинять РФ в отравлении Навального ядом семейства Новичок.

новости России Алексей Навальный новичок ОЗХО
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