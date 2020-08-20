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"Отравленный чай": Навальный попал в реанимацию

20 августа 2020, 08:12

Самолет с российским оппозиционером экстренно сел в Омске.

У Навального токсическое отравление, сообщила его спикер – Навальный отравление
У Алексея Навального токсическое отравление, сообщила его спикер / Reuters

В четверг утром, 20 августа, в России оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо в самолете во время перелета из Москвы в Томск.

Борт экстренно приземлился в Омске, у политика токсическое отравление, возможно, его отравили чем-то, что было подмешано в чай, написала в Twitter его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

Спикер добавила, что оппозиционер был без сознания и попал в реанимацию.

"Год назад, когда Алексей сидел в спецприемнике, его отравили. Очевидно, сейчас с ним сделали то же самое… Мы предполагаем, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай. Это было единственное, что он пил с утра", – добавила Ярмыш.

По ее словам, врачи поделились, что из-за горячей жидкости токсин быстрее попал в кровь.

Напомним, 28 июля 2019 года в Москве Алексея Навального, арестованного на акции протеста за свободные выборы в Мосгордуму, госпитализировали из спецприемника. Сначала оппозиционеру поставили предварительный диагноз аллергия, а потом появилась информация о возможном отравлении.

Алексей Навальный новости России Кира Ярмыш
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