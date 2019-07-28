В Москве Навального увезла скорая из СИЗО: под больницей жестко разогнали митинг

Задержан журналист телеканала Дождь.
В Москве из спецприемника госпитализировали оппозиционера Алексея Навального, которого арестовали на акции протеста за свободные выборы в Мосгордуму. Полиция разогнала активистов, которые пришли поддержать задержанного к зданию больницы.
"Навальный поступил в приемное отделение больницы около 11 утра в воскресенье. Он был осмотрен врачом-терапевтом, который поставил ему предварительный диагноз "генерализованная аллергическая реакция по типу ангионевротического отека "крапивницы", - сообщил Интерфаксу врач терапевтического отделения Эльдар Казахмедов.
По неизвестной причине ОМОН разогнал людей, которые пришли поддержать оппозиционера к больнице, где выявляли причины его заболевания.
Был задержан корреспондент телеканала Дождь Даниил Сотников. Спецназовцы также задержали и затолкали в автозаки еще нескольких человек, применяя к ним чрезмерную силу.
Задержан корреспондент "Дождя" Даниил Сотников у больницы, в которой госпитализирован Навальный. ОМОН жестко разогнал собравшихся pic.twitter.com/YtUNmcErs9— Ann (@IfSoAnn) July 28, 2019
Уточняется, что активистов могли задержать по той причине, что они около больницы обсуждали аресты в центре Москвы, которые произошли накануне, подчеркивая противоправные действия силовиков.
Как известно, суд Москвы назначил Навальному административный арест на срок 30 суток. Госпитализировали оппозиционера с сильным отеком лица и покраснением кожных покровов.
Напомним:
- 27 июля у здания мэрии столицы России люди собрались на акцию протеста с требованием допустить к выборам в Мосгордуму независимых кандидатов.
- В полиции прозвали акцию не согласованной с властями, и стали силой разгонять протестующих: силовики паковали в автозаки всех, кто попадался под руки, в том числе и простых прохожих. В ход шли газ, дубинки, электрошокеры, на участников акции натравливали служебных собак.
- Также сотрудники ОМОНа ворвались в студию телеканала Дождь и канала Навальный Live, которые вели прямую трансляцию с места событий. Им вручили повестки на допрос в качестве свидетелей.
- Участники акции в Москве сняли видео, как еще до избиения колонна протестующих шла по улице, выкрикивая знаменитый украинский хит "Путин – ху*ло!".