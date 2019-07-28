В Москве Навального увезла скорая из СИЗО: под больницей жестко разогнали митинг

Навальный попал в больницу из СИЗО с признаками аллергии / Reuters

В Москве из спецприемника госпитализировали оппозиционера Алексея Навального, которого арестовали на акции протеста за свободные выборы в Мосгордуму. Полиция разогнала активистов, которые пришли поддержать задержанного к зданию больницы.

"Навальный поступил в приемное отделение больницы около 11 утра в воскресенье. Он был осмотрен врачом-терапевтом, который поставил ему предварительный диагноз "генерализованная аллергическая реакция по типу ангионевротического отека "крапивницы", - сообщил Интерфаксу врач терапевтического отделения Эльдар Казахмедов.

По неизвестной причине ОМОН разогнал людей, которые пришли поддержать оппозиционера к больнице, где выявляли причины его заболевания.

Был задержан корреспондент телеканала Дождь Даниил Сотников. Спецназовцы также задержали и затолкали в автозаки еще нескольких человек, применяя к ним чрезмерную силу.

Задержан корреспондент "Дождя" Даниил Сотников у больницы, в которой госпитализирован Навальный. ОМОН жестко разогнал собравшихся pic.twitter.com/YtUNmcErs9 — Ann (@IfSoAnn) July 28, 2019

Уточняется, что активистов могли задержать по той причине, что они около больницы обсуждали аресты в центре Москвы, которые произошли накануне, подчеркивая противоправные действия силовиков.

Как известно, суд Москвы назначил Навальному административный арест на срок 30 суток. Госпитализировали оппозиционера с сильным отеком лица и покраснением кожных покровов.

Напомним: