'Ответ будет соразмерным': МИД Украины сделало серьезное предупреждение Никарагуа

Любое "признание" оккупированных территорий противоречит резолюциям Генассамблеи ООН и не останется без ответа.

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Украина предупредила Никарагуа об ответе на недружественные действия / Коллаж: Главред, фото: ОПУ, скриншот из видео, uk.wikipedia.org

Главное:

Украина осудила заявление президента Никарагуа о признании оккупированных территорий российскими

Украина требует от Никарагуа опровержения заявлений

МИД Украины предупредило Никарагуа об ответе на недружественные действия

Украина считает абсолютно неприемлемым заявление президента Никарагуа о готовности признать временно оккупированные Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области частью РФ. Об этом говорится в официальном комментарии Министерства иностранных дел Украины.

"Министерство иностранных дел Украины обратило внимание на сообщения ведущих мировых средств массовой информации о послании руководства Республики Никарагуа российскому диктатору Путину с полной поддержкой и признанием Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины как неотъемлемой части территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.

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В случае подтверждения этой информации, Украина расценивает действия Никарагуа как грубое нарушение международного права, Устава ООН и принципов суверенитета и территориальной целостности государств. Киев оставляет за собой "право на ответ, который будет соразмерным беспрецедентному уровню недружественных действий".

МИД также напомнило, что любое признание временно оккупированных территорий Украины частью России противоречит резолюции Генеральной Ассамблеи ООН № 3314, а также резолюции ES-11/4 от 12 октября 2022 года, которые прямо призывают государства-члены ООН не признавать никакой аннексии украинских земель.

"Автономная Республика Крым, город Севастополь, а также Донецкая, Луганская, Херсонская и Запорожская области были и остаются неотъемлемыми частями территории Украины. Любые так называемые "референдумы", "консультации" или заявления оккупантов, так же как и "признание" этих незаконных действий третьими государствами являются юридически ничтожными и не создают никаких правовых последствий", - отметили в МИД.

Кроме того, в МИД напомнили, что Украина уже применяла секторальные санкции против Никарагуа еще в 2020 году, когда это государство открыло так называемое "почетное консульство" в оккупированном Россией Симферополе. Теперь же, в связи с новыми проявлениями поддержки государства-агрессора, ситуация может обостриться еще больше.

"Украина призывает власти Никарагуа немедленно официально опровергнуть сообщения средств массовой информации, если они не соответствуют действительности. Отсутствие такого опровержения в ближайшее время будет расценено украинской стороной как подтверждение достоверности таких сообщений, со всеми вытекающими последствиями", - подчеркнули в министерстве.

Дружба Никарагуа с Россией

Никарагуа уже длительное время демонстрирует благосклонность к Кремлю. В 2020 году эта страна открыла почетное консульство в оккупированном Симферополе.

В июле 2021 года власти Никарагуа подписали соглашение об экономическом сотрудничестве с российской оккупационной администрацией в Крыму.

Украина и международное сообщество считают временно оккупированные территории неотъемлемой частью суверенного украинского государства, а любое их признание со стороны третьих стран - грубым нарушением международного права.

В феврале 2021 года Украина ввела санкции против Никарагуа. Верховная Рада поддержала соответствующее постановление, внесенное в парламент президентом Владимиром Зеленским.

РФ планирует оккупировать еще две области Украины - что известно

Как сообщал Главред, президент Никарагуа Даниэль Ортега в письме к Владимиру Путину заявил о полном признании Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей частями России. В письме повторяется кремлевская риторика о "защите территорий России", а война РФ против Украины названа "героической борьбой".

Во время переговоров в Стамбуле Россия открыто заявляла о намерении захватить Харьковскую и Сумскую области. Однако, как считает российский политтехнолог Марат Гельман, у Кремля нет реальных ресурсов для реализации такого масштабного наступления.

Несмотря на это, Кремль продолжает озвучивать все более широкие территориальные претензии, которые выходят далеко за пределы уже оккупированных Крыма, Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. В частности, Путин, Песков и Мединский в последнее время снова называли Одессу и весь юг Украины "российскими землями"

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Об источнике: МИД Украины Министерство иностранных дел Украины (МИД Украины) - центральный орган исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины. МИД Украины является главным органом в системе центральных органов исполнительной власти в формировании и обеспечении реализации государственной политики в сфере внешних отношений Украины, пишет Википедия.

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