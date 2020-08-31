Падение 30-летнего режима: в Черногории оппозиция победила на выборах в парламент

Черногория выбирает новый парламент / Фото: Reuters

В Черногории 30 августа состоялись исторические парламентские выборы, поскольку впервые за несколько десятилетий в лидеры выбирается оппозиция.

Как сообщил представитель Центра мониторинга выборов Черногории, правящая левоцентристская Демократическая партия социалистов Черногории набирает 34,4%.

Известны данные экзит-полов и в ЦИК уже обработали 52% бюллетеней. Оппозиционная коалиция За будущее Черногории набирает 33,4% голосов, а оппозиционная коалиция Мир — наша нация набирает 12,5%. После объединения оппозиционные силы страны получат около 46%.

По мнению политологов, у оппозиции в Черногории сейчас впервые есть шансы достойно выступить на выборах.

Если же оппозиция не объединиться и победит правящая партия, то это даст президенту Мило Джукановичу, которого некоторые эксперты считают настоящим "последним диктатором" Европы, хорошую базу для того, чтобы продолжить почти 30-летнее пребывание на руководящих государственных должностях.

Читайте такжеЭксперт пояснил, помешает ли коронавирус проведению местных выборовПри этом оппозиция объявила о "падении 30-летнего режима" после оглашения предварительных данных парламентских выборов.

"Граждане Черногории, спасибо вам за поддержку! 30-летний режим пал", — сказал лидер оппозиционной коалиции За будущее Черногории Здравко Кривокапич.

Отметим, в этот же день состоялись местные выборы в пяти муниципалитетах: в Будве, Которе, Тивате, Андриевице и Гусинье.

Напомним, избирательный процесс, связанный с проведением местных выборов в Украине, стартует с 5 сентября.

Как ранее сообщалось, украинский журналист, представитель Донецка в Трехсторонней контактной группе на переговорах в Минске по Донбассу Сергей Гармаш рассказал, почему представители России всячески пытаются добиться от Киева проведения местных выборов на временно оккупированных районах Донетчины и Луганщины.