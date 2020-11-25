Пашинян поведал о будущем переговоров по Нагорному Карабаху

Премьер-министр Армении подчеркнул, что проблема статуса НКР должна стать предметом переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал о будущем переговоров по Нагорному Карабаху.
"Вы знаете позицию Армении по статусу Нагорного Карабаха, и наша позиция, конечно же, не изменилась", — заявил премьер-министр в интервью ТАСС.
Отметим, речь идет о том, что Армения выступает за международное признание независимости Нагорно-Карабахской республики (НКР, Республика Арцах).
Глава армянского правительства подчеркнул, что проблема статуса НКР должна стать предметом переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ.
По словам Пашиняна, среди сопредседателей Минской группы существует консенсус: вопросы, не разрешенные в трехстороннем заявлении о прекращении боевых действий, должны обсуждаться именно в этом формате.
На данный же момент первостепенной задачей в процессе урегулирования конфликта в Карабахе является установление стабильности в регионе, а также разблокирование транспортных коммуникаций и иной инфраструктуры на основе договоренностей, зафиксированных в трехстороннем соглашении.
Премьер Армении также рассказал, что находится в контакте с президентами России и Франции, и выразил надежду, что полноценная работа Минской группы ОБСЕ восстановится после завершения избирательного процесса в США.
Добавим, что французский сенат 25 ноября намерен принять резолюцию с призывом к правительству признать независимость Нагорного Карабаха, сказал РИА Новости один из авторов инициативы.
Французские сенаторы в этом документе также намерены осудить "военную агрессию Азербайджана, осуществляемую при поддержке турецких властей и иностранных наемников", и призвать к немедленному выводу азербайджанских войск с территорий, занятых ими в результате последней войны.
Война за Нагорный Карабах – о чем сообщалось ранее:
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что российские миротворцы будут находиться в Нагорном Карабахе дольше оговоренного срока – свыше пяти лет.
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с заявлением о том, что берет на себя всю ответственность за провал обороны армянской армии в Нагорном Карабахе.
- 9 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали договор о прекращении военных действий в районе Нагорного Карабаха.