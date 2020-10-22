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Пашинян рассказал, как Россия поможет Армении по Нагорному Карабаху

22 октября 2020, 02:33

Армения и Россия ищут возможности урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе, заявил Никол Пашинян.

Пашинян
Россия приложит максимум усилий для урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе - Пашинян/ Reuters

Россия является стратегическим партнером Армении и посредником в вооруженной конфронтации Еревана и Баку в Нагорном Карабахе. Москва прикладывает максимум усилий для урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Об этом заявил премьер-министр республики Армения Никол Пашинян в эфире на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, Москва поддерживает Ереван и является стратегическим союзником Армении.

"Сегодня, как и за все время конфликта, я очень высоко ценю сотрудничество Армении и России, мы чувствуем поддержку России как стратегического союзника Республики Армения и армянского народа", - сказал Пашинян.

Также армянский премьер добавил, что Армения и Россия ведут переговоры на высоком уровне с целью урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Россия является посредником в военной конфронтации – Москва делает все для того, чтобы проблема армяно-азербайджанского вооруженного конфликта была решена.

"Россия до сих пор сделала максимум и, уверен, будет делать максимум для решения проблемы. В этом я абсолютно не сомневаюсь", - подчеркнул Пашинян.Читайте такжеПашинян назвал условие завершения войны в Нагорном Карабахе

Позиция России по конфликту в Нагорном Карабахе

новости России Нагорный Карабах Никол Пашинян новости Армении Война в Карабахе
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