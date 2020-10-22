Пашинян рассказал, как Россия поможет Армении по Нагорному Карабаху

Армения и Россия ищут возможности урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе, заявил Никол Пашинян.
Россия является стратегическим партнером Армении и посредником в вооруженной конфронтации Еревана и Баку в Нагорном Карабахе. Москва прикладывает максимум усилий для урегулирования нагорно-карабахского конфликта.
Об этом заявил премьер-министр республики Армения Никол Пашинян в эфире на своей странице в социальной сети Facebook.
По его словам, Москва поддерживает Ереван и является стратегическим союзником Армении.
"Сегодня, как и за все время конфликта, я очень высоко ценю сотрудничество Армении и России, мы чувствуем поддержку России как стратегического союзника Республики Армения и армянского народа", - сказал Пашинян.
Также армянский премьер добавил, что Армения и Россия ведут переговоры на высоком уровне с целью урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Россия является посредником в военной конфронтации – Москва делает все для того, чтобы проблема армяно-азербайджанского вооруженного конфликта была решена.
"Россия до сих пор сделала максимум и, уверен, будет делать максимум для решения проблемы. В этом я абсолютно не сомневаюсь", - подчеркнул Пашинян.Читайте такжеПашинян назвал условие завершения войны в Нагорном Карабахе
Позиция России по конфликту в Нагорном Карабахе
- Россия наряду с США и Францией является страной-гарантом урегулирования вооруженного конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе.
- 1 октября Вашингтон, Москва и Париж выпустили совместное заявление, в рамках которого призвали стороны немедленно прекратить войну и решить вопрос в дипломатической плоскости.
- Глава МИД России Сергей Лавров не исключил, что в Нагорном Карабахе могут появиться "российские наблюдатели", однако добавил, что такой сценарий будет реализован только с согласия Баку и Еревана.
- Президент России Владимир Путин заявил, что Москва соблюдает свои обязательства перед Ереваном в рамках ОДКБ. Но на проблему Нагорного Карабаха российские гарантии не распространяются.
- В Армении допустили обращение в ОДКБ из-за конфликта в Нагорном Карабахе в случае прямого вооруженного столкновения Еревана и Баку на территории армянского государства.