"Перекроем кислород": Медведев открыто угрожает странам Балтии

Медведев угрожает "перекрыть кислород" странам Балтии / УНИАН

Российская Федерация может предпринять такие меры из-за запрета транзита грузов в Калининградскую область, которые "перекроют кислород" странам Балтии, заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью для aif.ru.

По его словам, Москва не будет обращать внимание на объяснения Литвы, которая лишь исполняет решение Европейского союза о санкциях.

"Скажем прямо, ограничение транзита - часть той самой "войны по доверенности", которую Запад развязал против России. Естественно, РФ примет ответные меры, и они будут очень жесткими", - подчеркнул Медведев.

Он уточнил, что часть возможных ответных шагов носит экономический характер и "способна перекрыть кислород прибалтийским соседям, которые предприняли вражеские действия". Кроме того, не исключено принятие ассиметричных мер.

Бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес заявлял, что если россиянам и белорусам удастся закрыть Сувалский коридор, страны Балтии будут отрезаны от Евросоюза и Североатлантического альянса.

По его словам, Сувалский коридор – стратегически важный участок. В случае перекрытия западный мир ожидают серьезные проблемы в данной местности.

"Сувалкский коридор - это ключевой момент. Этот узкий кусок польской и литовской территории между Беларусью и Калининградом имеет стратегическое значение, потому что, как вы знаете, это сухопутная связь между нашими балтийскими союзниками (Литвой, Латвией и Эстонией) и остальной частью НАТО/ЕС. Если бы он был перекрыт или заблокирован силами РФ и Беларуси, у нас возникла бы настоящая проблема", - подчеркивал Ходжес.

Читайте также: