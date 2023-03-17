Перепил обезболивающих: СМИ выяснили, почему Путин вспомнил о "девочке-припевочке" перед олигархами

В четверг, 16 марта, российский диктатор Владимир Путин выступил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, где выдал порцию отборного бреда. Как сообщает Telegram-канал Генерал СВР, в мероприятии принимал участие настоящий Путин, а не двойник, а странное поведение хозяина Кремля объясняется тем, что он выпил слишком большую дозу обезболивающих препаратов.
По данным канала, врачи советовали президенту РФ воздержаться от участия в мероприятиях, но Путин настоял.
"Перед выступлением президент принял увеличенную дозу обезболивающего и, вероятно под воздействием лекарственных средств, наговорил много лишнего в своей речи. Нести ахинею, вообще, в стиле Путина, но, вчера, несмотря на чтение с листочков, президента явно сильно заносило. Начиная с того, что в начале он сказал: "я признательнА", дальше, все эти "девочки-припевочки", "репки", "СВО прошло, началось, снова началось, опять прошло" и прочая ерунда", - говорится в сообщении.
На канале добавили, что смысл вчерашнего выступления Путина остался непонятен.
"Если надо было показать прогрессирующее слабоумие президента, то это единственное, что удалось", - пишет генерал СВР.
Также отмечается, что к вечеру, когда действие лекарств стало проходить, Путину стало хуже, настроение испортилось, он отправился на необходимые медицинские процедуры.
"По оценкам специалистов, которые принимают участие в лечении президента России, те лекарства, которые он принимает в настоящее время, воздействуют на его психическое состояние и влияют на возможность рационально мыслить, принимать адекватные решения", - добавили на канале.
Как сообщал Главред, вчера Владимир Путин на съезде союза промышленников и предпринимателей РФ не смог адекватно ответить на вопрос. Один из бизнесменов спросил главу Кремля о том, как он относится к "внедрению рекламных технологий в "новых медиа" для тех предпринимателей, которые активно развивают свой бизнес в России.
"Я — девочка-припевочка, танцую и пою. Я Ленина не видела, но я его люблю" — процитировал в ответ президент РФ частушку советского периода.
Также Путин добавил: "Не знаю, о чем вы говорите, но я поддерживаю".
Кроме того, Путин заявил, что якобы на Западе "пустые полки магазинов и массовый дефицит товаров". По его словам, дошло до того, что граждане западных стран теперь "вынуждены есть репу вместо салата и помидоров".
Кто такая "девочка-припевочка"
Обычно так называют примерных и немного наивных девушек, которые не способны существовать в современных реалиях. Они всегда слушаются старших, ведут себя правильно и никогда не перечат.
Существует и полностью противоположное значение. Понятие "девочка припевочка" иногда используется по отношению к трудным подросткам женского пола, ведущим распущенный и разгульный образ жизни.
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