Первые кадровые назначения Байдена: ветераны получили посты

В Белом доме произошли первые назначения / Reuters

Победитель выборов президента США Джо Байден 17 ноября назначил девять ближайших помощников по предвыборной кампании на ключевые должности в Белом доме, поскольку решил не откладывать с формированием своей профессиональной команды.

"Америка сталкивается с серьезными проблемами, и они приносят различные точки зрения и общую приверженность решению этих проблем и превращению с другой стороны более сильной и сплоченной нации", - цитирует Байдена AFP.

Новый глава государства планирует сменить в Белом доме свыше сотни сотрудников. Однако одним из первых он назначил главой администрации 44-летнего Рона Клейна.

Получил должность ветеран семи президентских кампаний Джен О'Мэлли Диллон, который занимал должность заместителя руководителя кампании при успешном переизбрании Барака Обамы в 2012 году.

Сопредседатель кампании Седрик Ричмонд, 47-летний афроамериканский депутат, демократ из Луизианы, был назначен старшим советником президента.

Байден также назначил Майка Донилона, главного стратега своей кампании и опытного тактика-демократа, старшим советником президента.

"Команда, которую мы уже начали собирать, позволит нам решить проблемы, стоящие перед нашей страной в первый же день", - говорится в его заявлении.

Среди других назначений - глава администрации и старший советник будущей первой леди Джилл Байден, советник президента и директор по операциям Овального кабинета.