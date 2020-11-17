Первые кадровые назначения Байдена: ветераны получили посты

Новый американский лидер предоставил должности ближайшим соратникам.
Победитель выборов президента США Джо Байден 17 ноября назначил девять ближайших помощников по предвыборной кампании на ключевые должности в Белом доме, поскольку решил не откладывать с формированием своей профессиональной команды.
"Америка сталкивается с серьезными проблемами, и они приносят различные точки зрения и общую приверженность решению этих проблем и превращению с другой стороны более сильной и сплоченной нации", - цитирует Байдена AFP.
Новый глава государства планирует сменить в Белом доме свыше сотни сотрудников. Однако одним из первых он назначил главой администрации 44-летнего Рона Клейна.
Получил должность ветеран семи президентских кампаний Джен О'Мэлли Диллон, который занимал должность заместителя руководителя кампании при успешном переизбрании Барака Обамы в 2012 году.
Сопредседатель кампании Седрик Ричмонд, 47-летний афроамериканский депутат, демократ из Луизианы, был назначен старшим советником президента.
Байден также назначил Майка Донилона, главного стратега своей кампании и опытного тактика-демократа, старшим советником президента.
"Команда, которую мы уже начали собирать, позволит нам решить проблемы, стоящие перед нашей страной в первый же день", - говорится в его заявлении.
Среди других назначений - глава администрации и старший советник будущей первой леди Джилл Байден, советник президента и директор по операциям Овального кабинета.