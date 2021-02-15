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Песков прокомментировал слова Путина о поддержке Россией Донбасса

15 февраля 2021, 13:52
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Кремлевскому штатному глашатаю Дмитрию Пескову пришлось в сжатые сроки комментировать слова Путина о том, что Россия ни за что не бросит Донбасс.

Путин
Владимир Путин / Reuters

Недавнее публичное высказывания российского президента Владимира Путина о том, что Россия не бросит Донбасс, подразумевает под собой, в первую очередь, помощь русскоязычному населению региона. С таким заявлением перед журналистами выступил путинский спикер Дмитрий Песков, сообщает агентство Интерфакс.

"Вы, наверное, обратили внимание целиком на ответ Путина. Говоря о том, что "Донбасс мы не бросим, несмотря ни на что", нужно обратить внимание на слова президента, что любые шаги имеют свои последствия и их нужно уметь прогнозировать заранее", ‒ сказал пресс-секретарь российского президента.

Песков утверждает, что Российская Федерация оказывала и будет оказывать помощь в вопросе социального обеспечения жителей отдельных районов Донбасса. В первую очередь ‒ присылать конвои с гуманитарной помощью.

"А что касается слов "Донбасс мы не бросим", дело в том, что там живет много русских, русскоязычных. Это люди, которые, к сожалению, лишены социального обеспечения со стороны своего государства - Украины. Это люди, которым отказано в любых государственных услугах. Именно Россия организует один за другим конвои гуманитарной помощи, Россия будет продолжать это делать, потому что, если не Россия, то больше некому это будет сделать. Вот что имел в виду президент Путин", ‒ подытожил путинский спикер.

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Напомним, ранее сообщалось:

  • 14 февраля в эфире российского телевидения были показаны отрывки записей общения Владимира Путина с главными редакторами крупных российских СМИ.
  • В частности, Путин заявил, что Россия продолжит оказывать поддержку Донбассу.
  • "Донбасс мы не бросим. Несмотря ни на что […] Gрежде, чем принять какое-то решение, мы должны подумать о последствиях любого шага", ‒ сказал он.
  • Ранее по этому поводу Владимир Путин высказывался в рамках своей итоговой пресс-конференции ‒ в декабре 2020 года.
  • "Конфликт в Донбассе рано или поздно будет урегулирован, остается вопрос "когда". Россия как поддерживала Донбасс, так и будет. И будет даже наращивать нашу поддержку Донбасса", ‒ заявлял он.

Агрессия России на Донбассе

В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.

В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.

новости России Владимир Путин война на Донбассе Дмитрий Песков
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