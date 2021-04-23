Песков сказал, что Путин точно не будет обсуждать с Зеленским

Владимир Путин не будет обсуждать с Владимиром Зеленским крымский вопрос, утверждал Дмитрий Песков / Reuters

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что глава РФ точно не будет обсуждать с украинским коллегой Владимиром Зеленским вопрос Крыма.

Путин и Зеленский могут поговорить об отношениях Москвы и Киева, приводит слова спикера ria.ru.

Песков добавил, что о полуострове говорить не будут, поскольку обсуждать "нечего".

"Президент сам сказал, что можно вести речь именно о двусторонних отношениях, такой темы как Крым не существует, поэтому там нечего обсуждать", – сказал спикер.

Напомним, Владимир Зеленский во время видеообращения, которое появилось 20 апреля, в частности обратился к Владимиру Путину – предложил встретиться в любой точке Донбасса, в которой идут бои.

Путин отреагировал на предложение украинского коллеги. По его словам, если Зеленский хочет обсудить конфликт на Донбассе, то должен встретиться с представителями так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Лидер России также заявил, что Зеленского в любое время готовы принять в Москве для обсуждения отношений между Украиной и РФ.

В конце марта на Донбассе обострилась ситуация – пророссийские боевики стали активнее обстреливать позиции украинских военных, наша страна понесла потери.

Зеленский запросил телефонные переговоры с Путиным, однако так и не получил ответ.

В последние дни марта также стало известно, что РФ якобы для учений стягивает войска к восточной границе украинского государства. Украина и ее западные партнеры жестко отреагировали на маневры российских сил.

Уже в конце апреля в Минобороны РФ решили вернуть стянутые силы в их части.