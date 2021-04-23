Песков сказал, что Путин точно не будет обсуждать с Зеленским

Спикер Путина раскрыл подробности возможного будущего диалога между лидерами Украины и России.
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что глава РФ точно не будет обсуждать с украинским коллегой Владимиром Зеленским вопрос Крыма.
Путин и Зеленский могут поговорить об отношениях Москвы и Киева, приводит слова спикера ria.ru.
Песков добавил, что о полуострове говорить не будут, поскольку обсуждать "нечего".
"Президент сам сказал, что можно вести речь именно о двусторонних отношениях, такой темы как Крым не существует, поэтому там нечего обсуждать", – сказал спикер.
Напомним, Владимир Зеленский во время видеообращения, которое появилось 20 апреля, в частности обратился к Владимиру Путину – предложил встретиться в любой точке Донбасса, в которой идут бои.
Путин отреагировал на предложение украинского коллеги. По его словам, если Зеленский хочет обсудить конфликт на Донбассе, то должен встретиться с представителями так называемых "ДНР" и "ЛНР".
Лидер России также заявил, что Зеленского в любое время готовы принять в Москве для обсуждения отношений между Украиной и РФ.
В конце марта на Донбассе обострилась ситуация – пророссийские боевики стали активнее обстреливать позиции украинских военных, наша страна понесла потери.
Зеленский запросил телефонные переговоры с Путиным, однако так и не получил ответ.
В последние дни марта также стало известно, что РФ якобы для учений стягивает войска к восточной границе украинского государства. Украина и ее западные партнеры жестко отреагировали на маневры российских сил.
Уже в конце апреля в Минобороны РФ решили вернуть стянутые силы в их части.
Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе
- Отношения между Украиной и Россией испортились после Революции достоинства, которая началась в Киеве в ноябре 2013 года.
- В результате революции власть потерял пророссийский президент Виктор Янукович и сбежал в РФ.
- Янукович призвал российские власти ввести войска в Украину.
- В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.
- Российские власти назвали вопрос полуострова закрытым, однако Киев решил создать для деоккупации полуострова Крымскую платформу.
- В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".