План Кремля по Беларуси: эксперт объяснил, что ждет Лукашенко

Александр Лукашенко / Reuters

В Москве уже осознали попытку Александра Лукашенко уйти от выполнения обещаний, данных президенту РФ Владимиру Путину в Сочи.

Об этом директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий заявил в комментарии Udf.by.

"Уже визит главы Службы внешней разведки России Нарышкина в Минск показал, что в Москве считают: Лукашенко не собирается выполнять план, который ему навязывает Кремль, пытаясь разрешить кризис на собственных условиях, которые не предполагают немедленного начала транзита власти, на чем настаивает российская сторона", – сказал Сивицкий.

Кремль пытается воспользоваться политическим кризисом в Беларуси, когда Лукашенко находится в слабой и уязвимой позиции, говорит эксперт.

Читайте также"Россия выжидает": Тихановская объяснила, зачем хочет встретиться с Путиным"Москва под конституционной реформой понимает исключение Лукашенко из политической жизни Беларуси. И тот, по сути, отказывается от проведения конституционной реформы, заявляя, что нет необходимости ломать Конституцию. В этой связи сам визит Лаврова и напоминание с его стороны является сигналам со стороны Кремля о недопустимости отхода от так называемого плана Патрушева-Путина и необходимости выполнять сочинские договоренности", – добавил Сивицкий.

Политолог также считает, что пока Москва действует довольно мягко.

"Пока что попытки повлиять на руководство Беларуси предпринимаются в дипломатической манере, но очевидно, что давление Кремля на Лукашенко растет. И не исключено, что уже под конец этого года из непубличного оно станет явным, что чревато новым конфликтом и обострением отношений между Минском и Москвой", – считает Сивицкий.

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