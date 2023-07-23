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Почему Украине не дают ракеты ATACMS: в Пентагоне назвали неожиданную причину

Алексей Тесля
23 июля 2023, 08:27 обновлено 23 июля, 08:32
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Компания-производитель Lockheed Martin выпускает по 500 ракет ATACMS в год.
ATACMS, флаги США и Украины
США пока не передают ATACMS Украине / Коллаж: Главред, фото: Википедия, УНИАН

В Пентагоне рассказали о причинах, почему США пока не приняли решение о передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS.

Американская сторона утверждает, что США не располагают большими запасами ракет ATACMS, говорится в материале The Washington Post.

Также в Пентагоне пришли к мнению о том, что Украина на самом деле пока не нуждается в ракетах большой дальности.

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"Пентагон считает, что у Киева есть другие, более насущные потребности, чем ATACMS, и опасается, что отправка в Украину достаточного количества оружия, чтобы изменить ситуацию на поле боя, серьезно подорвет готовность США к другим возможным конфликтам", — отмечается в материале.

При этом подчеркивается, что компания-производитель Lockheed Martin выпускает по 500 ракет ATACMS в год, но вся эта продукция предназначена для продажи в другие страны. Вместе с тем издание добавляет, что дальнобойные ракеты ATACMS рано или поздно будут переданы ВСУ.

Что такое ATACMS

ATACMS (Army TACtical Missile System) — тактическая баллистическая ракета класса земля-земля, производимая американской компанией Lockheed Martin. Имеет дальность применения до 300 км на твёрдом топливе. Её различные варианты оснащения носят индексы МО США MGM-140, MGM-164 и MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковом контейнере имеет индекс М39.

ATACMS могут быть выпущены из реактивных систем залпового огня, таких как M270 MLRS и M142 HIMARS.

Ранее сообщалось, что в администрации Байдена обсуждают, могут ли дать Украине ракеты ATACMS. В администрации президента США Джо Байдена негласно обсуждают возможность предоставления Украине ракет большой дальности ATACMS.

Напомним, Зеленский открыто высказался о поставках ракет ATACMS. По словам президента, Украине нужны дальнобойные ракеты. Это необходимо для защиты таких городов, как Константиновка или, например, Харьков.

Издание The Wall Street Journal сообщало, что Соединенные Штаты Америки приблизились к принятию решения о предоставлении украинским военным ракетной системы большой дальности ATACMS.

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