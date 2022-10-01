Под 100 тысяч убитых и пропавших без вести: появился инсайд о реальных потерях РФ

Уже ликвидированы в Украине 18246 российских бойцов частных военных компаний (ЧВК).
Потери российских оккупантов в войне с Украиной, по состоянию на 1 октября, достигли 62 984 солдат.
Такие данные докладывают президенту РФ Владимиру Путину, пишет в Telegram журналист Андрей Цаплиенко.
При этом он ссылается на данные внутренней переписки топ-менеджмента Газпрома, к которой получил доступ.
"Мои источники присылают мне, как они утверждают, внутреннюю переписку функционеров ПАО Газпром", — пояснил журналист.
Уточняется, что также погибли 18246 российских бойцов частных военных компаний (ЧВК). Потери Росгвардии составляют 4821 убитыми и пропавшими без вести.
Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов рассказал о соотношении потерь украинских защитников и российских оккупантов.
По его данным, если брать в соотношении с армией РФ, то потери оккупантов в 9-10 раз больше. Даже несмотря на то, что они пребывают в удобной позиции – обороне.
До того сообщалось о том, что у российских захватчиков началась настоящая паника после серии точных ударов ВСУ.
Один из российских оккупантов пожаловался свой жене, что в результате ударов ВСУ уничтожена база с топливом и техникой.
Другие новости:
- Контрнаступление ВСУ на Харьковщине: Данилов озвучил соотношение потерь Украины и оккупантов
- Оккупанты считают потери: в Мелитополе прогремели мощные взрывы
- Оккупанты считают потери: по базе РФ в Сватово нанесли мощный удар