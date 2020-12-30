Поклонская назвала "бредом сивой кобылы" заявление ООН по Крыму

Поклонская сочла "бредом сивой кобылы" заявления ООН про Крым / Фото: УНИАН

Бывшая "прокурор" захваченного РФ Крыма, депутат Госдумы Наталья Поклонская открыто назвала "бредом сивой кобылы" слова Управления Верховного комиссара ООН по правам человека о преградах для доступа миссии в Крым.

"Информация о том, что они якобы в Крым не могут попасть, это бред сивой кобылы", – заявила Поклонская в эфире радио Спутник в Крыму.

По словам политика, представители комиссариата выражали желание посетить Крым, чтобы изучить проблему с водоснабжением. И в России якобы были не против данной инициативы.

"На это желание я официально направила письмо на имя верховного комиссара по правам человека: прошу указать список сотрудников и даты, когда вы готовы приехать в Крым. А сегодня публично было сказано, что они не могут приехать, потому что у них какие-то там преграды", – утверждает она.

Читайте такжеНазвано условие возобновления Украиной поставок воды в КрымПоклонская намерена дождаться официального ответа на свое письмо, а в случае его отсутствия повторит обращение.

Отметим, официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Лиз Троссел заявила, что структура не может оценить ситуацию с водоснабжением в Крыму из-за отсутствия доступа.

Проблемы с водой в Крыму