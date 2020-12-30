Поклонская назвала "бредом сивой кобылы" заявление ООН по Крыму

Политик обвинила представителей международной организации во лжи.
Бывшая "прокурор" захваченного РФ Крыма, депутат Госдумы Наталья Поклонская открыто назвала "бредом сивой кобылы" слова Управления Верховного комиссара ООН по правам человека о преградах для доступа миссии в Крым.
"Информация о том, что они якобы в Крым не могут попасть, это бред сивой кобылы", – заявила Поклонская в эфире радио Спутник в Крыму.
По словам политика, представители комиссариата выражали желание посетить Крым, чтобы изучить проблему с водоснабжением. И в России якобы были не против данной инициативы.
"На это желание я официально направила письмо на имя верховного комиссара по правам человека: прошу указать список сотрудников и даты, когда вы готовы приехать в Крым. А сегодня публично было сказано, что они не могут приехать, потому что у них какие-то там преграды", – утверждает она.
Читайте такжеНазвано условие возобновления Украиной поставок воды в КрымПоклонская намерена дождаться официального ответа на свое письмо, а в случае его отсутствия повторит обращение.
Отметим, официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Лиз Троссел заявила, что структура не может оценить ситуацию с водоснабжением в Крыму из-за отсутствия доступа.
Проблемы с водой в Крыму
В последние годы на территории аннексированного Крыма наблюдается проблема маловодья, что привело к сокращениям запасов водного ресурса, вследствие чего жители некоторых городов вынуждены получать воду по специальному графику.
В октябре у президента Владимира Зеленского заявили, что проблему воды в Крыму должна решать Россия, которая оккупировала полуостров. По данный Офиса главы государства на осень, в Крыму достаточно воды для местного населения.
В начале декабря "бывший прокурор Крыма", российский депутат Наталья Поклонская пожаловалась на плохое качество воды в автономной республике.
Министр по вопросам оккупированных территорий Алексей Резников 22 декабря заявил, что Украина готова подавать воду в Крым только в случае гуманитарной катастрофы.
23 декабря "глава госсовета Крыма" Владимир Константинов сказал, что полуостров даже теоретически не смог бы получать воду с материковой Украины, так как в АР не готовы к реализации таких мероприятий с технической точки зрения.