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Политолог оценил отношения президентов Путина и Зеленского

29 сентября 2020, 15:21

Как считает специалист, Владимир Путин за годы управления Россией полностью лишился эмпатии.

Путин
Владимир Путин / Reuters

Российский историк, политолог и аналитик Валерий Соловей оценил то, как президент РФ Владимир Путин относится к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Об этом он рассказал в интервью порталу Гордон.

По словам Соловья, Путин относится к Зеленскому "с легким пренебрежением ".

"С легким — это я для того, чтобы смягчить оценку, говорю. Давит, причем в очень грубой и уничижительной манере, используя, допустим, то Рамзана Кадырова, то передачу разного рода требований через Офис президента, в частности через господина Ермака (руководителя Офиса президента — Главред)", ‒ рассказал он.

Соловей также убежден, что Зеленского "обложили" и что он "находится в очень жалком положении" — поскольку его просьбы и обращения к Москве игнорируются либо же на них поступает грубый ответ из Кремля.

По поводу же профессионального актерского обаяния Зеленского, то, как считает аналитик, на Путине оно не срабатывает, поскольку тот за двадцать лет пребывания у власти полностью лишился эмпатии.

"Политика устроена таким образом (не только российская, хотя российская в большей степени) — чем дольше вы занимаете высокий пост, особенно такой, который занимает Путин, тем меньше у вас эмпатии остается. Это почти, я бы сказал, международное правило", — подытожил Соловей.

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