Польша вознамерилась вытолкнуть Германию из проекта Северный поток-2 / Reuters

Сейм Польши стоит на пороге принятия резолюции с призывом к правительству Германии остановить реализацию проекта российского газопровода Северный поток-2. Резолюцию могут принять на ближайшем заседании Сейма, которое состоится 24-25 февраля.

"Северный поток-2 - это проект, который направлен не только против Польши, но и против всего европейского сообщества. Поэтому вполне естественно было бы принять во время следующего заседания соответствующую резолюцию - независимо от политического деления - чтобы Сейм выразил свой решительный протест против этого антиевропейского проекта", - заявил депутат от "Солидарной Польши", замминистра климата и окружающей среды Яцек Оздоба на пресс-конференции в Сейме, сообщает РАР.

Депутат сообщил, что партия в пятницу подала прошение к главе Сейма относительно ускоренного рассмотрения резолюции, призывающей правительство Германии немедленно прекратить строительство газопровода Северный поток-2.

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