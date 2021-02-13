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Польша вознамерилась вытолкнуть Германию из проекта Северный поток-2

13 февраля 2021, 08:19
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Северный поток-2 - это проект, который направлен не только против Польши, но и против всего европейского сообщества, убежден депутат Яцек Оздоба.

Северный поток-2
Польша вознамерилась вытолкнуть Германию из проекта Северный поток-2 / Reuters

Сейм Польши стоит на пороге принятия резолюции с призывом к правительству Германии остановить реализацию проекта российского газопровода Северный поток-2. Резолюцию могут принять на ближайшем заседании Сейма, которое состоится 24-25 февраля.

"Северный поток-2 - это проект, который направлен не только против Польши, но и против всего европейского сообщества. Поэтому вполне естественно было бы принять во время следующего заседания соответствующую резолюцию - независимо от политического деления - чтобы Сейм выразил свой решительный протест против этого антиевропейского проекта", - заявил депутат от "Солидарной Польши", замминистра климата и окружающей среды Яцек Оздоба на пресс-конференции в Сейме, сообщает РАР.

Депутат сообщил, что партия в пятницу подала прошение к главе Сейма относительно ускоренного рассмотрения резолюции, призывающей правительство Германии немедленно прекратить строительство газопровода Северный поток-2.

Северный поток-2 – о чем сообщалось ранее:

  • 11 декабря 2020 года строительство газопровода Северный поток-2 было возобновлено в экономической зоне Германии после годичного периода, связанного с остановкой работ по причине санкций США.
  • 5 февраля канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что России грозят новые санкции со стороны Германии из-за тюремного приговора оппозиционеру Алексею Навальному и высылки дипломатов Евросоюза. Однако на строительстве газопровода Северный поток-2 это никак не отразится.
  • 11 февраля руководитель Комитета по международным отношениям Сената (верхняя палата американского парламента) республиканец Джеймс Риш и вице-глава группы поддержки Украины в Сенате демократ Джинн Шахин призвали президента Джо Байдена ввести санкции против российского газопровода Северный поток-2.

новости Польши Северный поток-2
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