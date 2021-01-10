"Помогайка" из Тель-Авива: СМИ рассказали о фигуранте скандала с подпольной вакцинацией

Первый медицинский центр Романа Гольдмана является вывеской на арендованном офисе в Тель-Авиве.
Руководитель Первого медицинского центра Тель-Авива Роман Гольдман является посредником, который помогает украинским вип-персонам с леченим в израильских медицинских центрах.
Как говорится в материале Strana.ua, Первый медицинский центр является просто вывеской на арендованной комнате в офисном здании.
Как рассказал один из знакомых Гольдмана, который пожелал остаться неназванным, в Тель-Авиве со второго этажа больницы Ихилов (Сураски) через специальный коридор можно попасть в здание, где сдаются офисы в аренду, где и расположен кабинет Гольдмана.
"Гольдман водит людей по этой больнице и создается такое впечатление, что он директор самой клиники. Но это облапошивание людей. Представьте себе длинный коридор, где через каждые два метра – дверь. И на каждой двери – фамилия врачей, которые ведут частный прием. И на одной из дверей вывеска: Первый медицинский центр Тель-Авива. Это даже не помещение внутри клиники. Это офис в соседнем здании, которое соединено коридором с больницей Ихилов. Там частные офисы – врачей, адвокатов, бухгалтеров, портных. Кого хотите. Кто платит, тот снимает там офис. "Клиника" Гольдмана находится на 14-м этаже 20-ти этажного здания. Это обычный офис, который состоит из двух небольших комнат", – рассказал источник.
"Гольдман так называемый "помогайка" – обещает помочь с лечением, а в итоге люди платят втридорога", – говорит еще один источник.
Издание также добавляет, что в Сети можно найти множество отзывов пациентов, которые остались недовольными услугами Гольдмана.
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Скандал с нелегальной вакциной от коронавируса в Украине:
- Напомним, в Украине разгорелся скандал после информации о том, что топ-чиновники, политики и бизнесмены нелегально уже прививаются вакциной от коронавируса.
- Прививки начали делать неделю назад препаратом BioNTech и Pfizer, который неофициально завозят в Украину.
- Стоимость нелегальной прививки от коронавируса составляет от 1 до 3 тысяч евро, в то время как производитель заявлял о цене своей вакцины в 19,5 долларов за дозу в США и 15,5 евро в ЕС.
- Позднее Служба безопасности занялась расследованием ввоза в Украину ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств под видом вакцины Pfizer от COVID-19.
- "Группа лиц по предварительному сговору, в нарушение установленных правил, приобрели, перевозили, хранили и отпускают ядовитые или сильнодействующие лекарственные средства под видом вакцины от вируса COVID-19 производства компании Pfizer", - рассказали в СБУ.