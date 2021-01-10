"Помогайка" из Тель-Авива: СМИ рассказали о фигуранте скандала с подпольной вакцинацией

Владимир Зеленский и Роман Гольдман / Фейсбук Р.Гольдмана

Руководитель Первого медицинского центра Тель-Авива Роман Гольдман является посредником, который помогает украинским вип-персонам с леченим в израильских медицинских центрах.

Как говорится в материале Strana.ua, Первый медицинский центр является просто вывеской на арендованной комнате в офисном здании.

Как рассказал один из знакомых Гольдмана, который пожелал остаться неназванным, в Тель-Авиве со второго этажа больницы Ихилов (Сураски) через специальный коридор можно попасть в здание, где сдаются офисы в аренду, где и расположен кабинет Гольдмана.

"Гольдман водит людей по этой больнице и создается такое впечатление, что он директор самой клиники. Но это облапошивание людей. Представьте себе длинный коридор, где через каждые два метра – дверь. И на каждой двери – фамилия врачей, которые ведут частный прием. И на одной из дверей вывеска: Первый медицинский центр Тель-Авива. Это даже не помещение внутри клиники. Это офис в соседнем здании, которое соединено коридором с больницей Ихилов. Там частные офисы – врачей, адвокатов, бухгалтеров, портных. Кого хотите. Кто платит, тот снимает там офис. "Клиника" Гольдмана находится на 14-м этаже 20-ти этажного здания. Это обычный офис, который состоит из двух небольших комнат", – рассказал источник.

"Гольдман так называемый "помогайка" – обещает помочь с лечением, а в итоге люди платят втридорога", – говорит еще один источник.

Издание также добавляет, что в Сети можно найти множество отзывов пациентов, которые остались недовольными услугами Гольдмана.

Читайте такжеПодпольная вакцина от COVID-19: стало известно о жесткой реакции ГБР

Скандал с нелегальной вакциной от коронавируса в Украине: