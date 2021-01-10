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"Помогайка" из Тель-Авива: СМИ рассказали о фигуранте скандала с подпольной вакцинацией

10 января 2021, 13:57
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Первый медицинский центр Романа Гольдмана является вывеской на арендованном офисе в Тель-Авиве.

гольдман, зеленский
Владимир Зеленский и Роман Гольдман / Фейсбук Р.Гольдмана

Руководитель Первого медицинского центра Тель-Авива Роман Гольдман является посредником, который помогает украинским вип-персонам с леченим в израильских медицинских центрах.

Как говорится в материале Strana.ua, Первый медицинский центр является просто вывеской на арендованной комнате в офисном здании.

Как рассказал один из знакомых Гольдмана, который пожелал остаться неназванным, в Тель-Авиве со второго этажа больницы Ихилов (Сураски) через специальный коридор можно попасть в здание, где сдаются офисы в аренду, где и расположен кабинет Гольдмана.

"Гольдман водит людей по этой больнице и создается такое впечатление, что он директор самой клиники. Но это облапошивание людей. Представьте себе длинный коридор, где через каждые два метра – дверь. И на каждой двери – фамилия врачей, которые ведут частный прием. И на одной из дверей вывеска: Первый медицинский центр Тель-Авива. Это даже не помещение внутри клиники. Это офис в соседнем здании, которое соединено коридором с больницей Ихилов. Там частные офисы – врачей, адвокатов, бухгалтеров, портных. Кого хотите. Кто платит, тот снимает там офис. "Клиника" Гольдмана находится на 14-м этаже 20-ти этажного здания. Это обычный офис, который состоит из двух небольших комнат", – рассказал источник.

"Гольдман так называемый "помогайка" – обещает помочь с лечением, а в итоге люди платят втридорога", – говорит еще один источник.

Издание также добавляет, что в Сети можно найти множество отзывов пациентов, которые остались недовольными услугами Гольдмана.

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Скандал с нелегальной вакциной от коронавируса в Украине:

  • Напомним, в Украине разгорелся скандал после информации о том, что топ-чиновники, политики и бизнесмены нелегально уже прививаются вакциной от коронавируса.
  • Прививки начали делать неделю назад препаратом BioNTech и Pfizer, который неофициально завозят в Украину.
  • Стоимость нелегальной прививки от коронавируса составляет от 1 до 3 тысяч евро, в то время как производитель заявлял о цене своей вакцины в 19,5 долларов за дозу в США и 15,5 евро в ЕС.
  • Позднее Служба безопасности занялась расследованием ввоза в Украину ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств под видом вакцины Pfizer от COVID-19.
  • "Группа лиц по предварительному сговору, в нарушение установленных правил, приобрели, перевозили, хранили и отпускают ядовитые или сильнодействующие лекарственные средства под видом вакцины от вируса COVID-19 производства компании Pfizer", - рассказали в СБУ.
новости Украины новости Израиля вакцина от коронавируса Роман Гольдман
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