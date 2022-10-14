"Престиж армии сводится к нулю": дипломат объяснил, почему мобилизация в России на руку Украине

Мобилизация в РФ, военнопленные / ua.depositphotos.com, скрин

Сокрушительная критика и шквал брани россиян в адрес армии и военных в разгар горячей войны играет на руку Украине.

Дипломат, руководитель Центра исследования России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко рассказал в интервью Главреду, что престиж армии и ее значение как государственного инструмента фактически сводится к нулю.

"Таким образом, любой рядовой россиянин, который, по идее, должен был бы выполнять свой гражданский долг и идти в ряды армии, трижды подумает, не сбежать ли ему или не прострелить ли себе руку или ногу, только бы откосить от службы и необходимости идти на войну", - пояснил эксперт.

По словам дипломата, это на пользу Украине, поскольку чем большей будет эта внутривидовая грызня в Кремле, чем больше будут искать в российской армии виноватых, чем больше будет неуверенность в том, что происходит в самой России, в ее перспективах, тем лучше для нас.

"Потому что это дезориентирует российское население и делает его еще более напуганным. Панические настроения будут стремительно распространяться. Плюс реальные события на фронте, информация о которых начинает доходить до сознания россиян, порождают еще больше сомнений. Такими моментами мы должны по меньшей мере управлять и помогать им становиться константой для российского обывателя, потому что в конце концов все это нам на руку", - подытожил Огрызко.

Мобилизация в России

Глава страны-агрессора Владимир Путин 21 сентября объявил мобилизацию на территории России. Изначально он заявлял, что призывать на войну будут военных запаса и тех, кто служил в российской армии. Однако на самом деле под мобилизацию попали почти все подряд.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что россияне хотят мобилизовать 300 тысяч резервистов. Их якобы отправят в Украину для "охраны" захваченных территорий. Но, по данным оппозиционных СМИ, призвать намерены около 1 200 000 человек.

Специалисты Института изучения войны полагают, что Россия вряд ли сможет создать эффективные войска благодаря мобилизации.

В войска оккупантов забирают лиц с серьезными заболеваниями и тех, кто имеет право на отсрочку. Реальная ситуация не соответствует тому, что говорили в Кремле.

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