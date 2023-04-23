Пригожин и Минобороны РФ пытаются убедить Путина уйти в оборону в Украине – ISW

Шойгу и Герасимов понимают уровень угрозы для оккупантов страны-агрессора России и перебрасывают в оккупированный Крым даже срочников, пишут аналитики.

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Шойгу опасается контрнаступления ВСУ, а Пригожин "собрался" дальше воевать - аналитики / Коллаж скриншот YouTube

Министерство обороны оккупантов России и главарь боевиков ЧВК Вагнера Евгений Пригожин пытаются убедить российского директора Владимира Путина в том, что его войскам в Украине следует перейти к обороне, чтобы попытаться удержать оккупированные территорий. Некоторые группы хотят "заморозить войну", а Шойгу и Герасимов понимают угрозу контрнаступления ВСУ и перебрасывают в захваченный Крым срочников. Об этом заявили в Институте изучения войны.

В сводке ISW говорится о том, что российское военное командование настаивает на переходе оккупантов РФ в Украине в оборону. Высшему руководству в Кремле уже сообщили о серьезных усилиях при наборе 400 тысяч новых захватчиков для удержания оккупированных территорий.

По данным аналитиков, в оккупированный Крым для удержания территории перебрасываются солдаты срочной службы. Военное руководство оккупантов, возможно, планирует и другие мероприятия, которые, по их замыслам, должны, дескать, "позволить удержать некоторые позиции" после того, как контрнаступление ВСУ достигнет кульминации.

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Указывается, что глава Минобороны оккупантов Шойгу и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, похоже, осознают угрозу наступления армии Украины, но по-прежнему, по настоянию Путина, собирают контрактников для бессмысленных наступлений.

Пригожин "собрался воевать" даже в случае поражения РФ

По мнению аналитиков Института изучения войны, главарь ЧВК Вагнера Пригожин пытается убедить Путина перейти в оборону перед контрнаступлением ВСУ. Пригожин выступает за удержание линии фронта для восстановления боеспособности войск оккупантов с целью последующего наступления.

В ISW считают, что Пригожин выступает против переговоров и предлагает использовать "паузу после кульминации контрнаступления Украины", чтобы, мол, РФ "восстановить боевую мощь и заручиться националистической поддержкой" для продолжения агрессии в случае поражения на поле боя.

Контрнаступление ВСУ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны ранее сказал, что решение о переходе ВСУ в контрнаступление будет принято Генштабом. Все будет решаться в последний момент. По словам чиновника, у Украины есть несколько сценариев проведения военной операции.

Согласно данным американского агентства Bloomberg, армия Украины может перейти в контрнаступление в мае. Атаки могут быть на нескольких направлениях. Не исключено, что ВСУ продвинутся на 30 километров на мелитопольском направлении для установления огневого контроля над "сухопутным коридором" захватчиков в Крым.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг полагает, что контрнаступление сил обороны Украины станет успешным. По его словам, ВСУ уже показали возможности эффективно освобождать свои земли, когда отбросили российских оккупантов от Киева, Харькова и Херсона.

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Война России против Украины: