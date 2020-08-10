Протесты в Беларуси: стало известно о первом погибшем

Одной из девушек пуля попала в лицо / Фото: Радыё Svaboda

В воскресенье, 9 августа, столицу Беларуси всколыхнули массовые акции протеста. Они начались после закрытия избирательных участков на выборах президента страны. Известно о раненых после разгона силовиками митингующих и первой жертве.

Силовики применили против протестующих резиновые пули, водометы. Несколько человек были ранены в ноги. Их точное количество неизвестно. Трех раненых забрала "скорая", сообщает "Наша Нива". Одной из девушек пуля попала в лицо. Её забрала реанимация, передает Телеграм-канал Беларусь в шоке.

Протесты в Беларуси закончились жестоким разгоном митингующих/ Фото: Радыё Svaboda

Также СМИ писали о применении светошумовых гранат. Одна из них попала в грудь демонстрантов Роману Зайцеву. Пострадавшего госпитализировали.

Как сообщает NEXTA Live, по предварительным данным в результате протестов в Беларуси погиб молодой человек - его зовут Евгений Заичкин. Еще как минимум 4 человека находится в реанимации.

По предварительным данным, в результате протестов погиб молодой человек / Фото Белстат

Ситуация в Минске стабилизировалась к 4:00 по Киеву. В центре города не осталось больших групп протестующих, автомобильное движение частично восстановлено.

До этого силовики оттеснили большую часть протестующих с проспекта Машерова. Спустя время участники акций разбились на маленькие группы и рассредоточились по городу.

"Несколько часов стояла толпа против толпы, но потом из толпы вырвалось "Встретимся завтра!" - и все начали мирно расходится", - говорится в сообщении в Twitter.

Напомним: