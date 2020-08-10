Протесты в Беларуси: стало известно о первом погибшем

Ситуация в Минске стабилизировалась к четырем утра по Киеву.
В воскресенье, 9 августа, столицу Беларуси всколыхнули массовые акции протеста. Они начались после закрытия избирательных участков на выборах президента страны. Известно о раненых после разгона силовиками митингующих и первой жертве.
Силовики применили против протестующих резиновые пули, водометы. Несколько человек были ранены в ноги. Их точное количество неизвестно. Трех раненых забрала "скорая", сообщает "Наша Нива". Одной из девушек пуля попала в лицо. Её забрала реанимация, передает Телеграм-канал Беларусь в шоке.
Также СМИ писали о применении светошумовых гранат. Одна из них попала в грудь демонстрантов Роману Зайцеву. Пострадавшего госпитализировали.
Как сообщает NEXTA Live, по предварительным данным в результате протестов в Беларуси погиб молодой человек - его зовут Евгений Заичкин. Еще как минимум 4 человека находится в реанимации.
Ситуация в Минске стабилизировалась к 4:00 по Киеву. В центре города не осталось больших групп протестующих, автомобильное движение частично восстановлено.
До этого силовики оттеснили большую часть протестующих с проспекта Машерова. Спустя время участники акций разбились на маленькие группы и рассредоточились по городу.
"Несколько часов стояла толпа против толпы, но потом из толпы вырвалось "Встретимся завтра!" - и все начали мирно расходится", - говорится в сообщении в Twitter.
Напомним:
- в Минске после объявления предварительных результатов выборов президента и победы Александра Лукашенко начались на улицах беларусской столицы столкновения между участниками акции протеста и правоохранителями.
- протесты начались после того, как Центральная избирательная комиссия Беларуси обнародовала предварительные результаты выборов президента в пяти регионах страны, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 82% голосов, а его конкурентка Светлана Тихановская – всего 5%.
- в Беларуси представители правоохранительных органов страны применили слезоточивый газ против протестующих в центре Минска, которые акцией протеста высказали несогласие с результатами выборов президента.
- ранее был обнародован план оппозиции, который планируют применить, если победу на выборах президента одержит действующий глава государства Александр Лукашенко.