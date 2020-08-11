Следком Беларуси принял скандальное решение об авто демонстрантов

Следком Беларуси решили изымать авто у активистов

В Следкоме Беларуси решили изымать автомобили демонстрантов, которые используются для блокирования транспорта. За это протестующим грозит уголовная ответственность.

Об этом сообщает государственное белорусское агентство Белта.

Силовики считают, что в таких случаях авто "являются орудием преступления" и будут изыматься как вещественные доказательства.

"В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством автомобили, которые используются для блокирования транспорта, являются орудиями преступления и служат средством для установления фактических обстоятельств по уголовному делу, в связи с чем будут изыматься у владельцев и признаваться вещественными доказательствами", - заявили в Следственном комитете.

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В ведомстве добавили, что установка баррикад в виде авто или других предметов может повлечь уголовную ответственность, которая в Беларуси наступает с 16-летнего возраста.

"Санкция ч.1 ст. 310 УК предусматривает наказание вплоть до трех лет лишения свободы. Если блокирование транспорта влечет за собой гибель или причинение менее тяжких или тяжких телесных повреждений людям, что предусмотрено ч.2 ст. 310, - то до десяти лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Протесты в Беларуси

Напомним, в Беларуси продолжают идти протесты против результатов президентских выборов, которые, по данным официального Минска, выиграл Александр Лукашенко. В ходе протестов происходят вспышки противостояния активистов с правоохранителями.

Также Главред писал о том, что в больницы Беларуси были госпитализированы более 200 человек, которые пострадали во время столкновений с правоохранителями. Некоторым пациентам нужны операции.