"Чье-то детство осталось здесь": супруги ошеломили Сеть своими находками на чердаке

Чердак оказался буквально усыпан предметами из прошлого, словно кто-то внезапно покинул дом, оставив за собой фрагменты целой жизни.

Супруги поражены тем, что десятилетиями хранилось на их чердаке / коллаж: Главред, фото: TikTok

Кратко:

Первым предметом, привлекшим внимание, стал детский металлический стул

Среди других находок оказались гитара без струн и часы

Супружеская пара, которая занималась ремонтом своего викторианского дома, была поражена тем, что обнаружила на чердаке, куда они поднялись впервые с момента покупки жилья.

Рози и Бен, которым чуть больше двадцати лет, живут в торцевом доме в ряду террасной застройки и активно документируют процесс ремонта в соцсетях. По их словам, чердак оказался буквально усыпан предметами из прошлого, словно кто-то внезапно покинул дом, оставив за собой фрагменты целой жизни. Находками супруги поделились в одном из своих видео в TikTok.

"Мы наконец поднялись на чердак и увидели все это разбросанным по полу", - написали они под серией фотографий. Пара предложила подписчикам представить, какую из находок они бы оставили себе.

Первым предметом, привлекшим внимание, стал детский металлический стул с поролоновой обивкой, покрытой плесенью.

"Чье-то детство осталось здесь", - отметили Рози и Бен. Рядом лежал старый дневник, исписанный сплетнями и заметками, принадлежавший, как выяснилось, бывшей жительнице дома по имени Кейт.

Молодые хозяева дома даже поинтересовались у аудитории, стоит ли читать его дальше.

Среди других находок оказались акустическая гитара без струн, часы под стеклянным куполом, серебряное колье в форме сердца в подарочной коробке и белый клатч с цветочным узором. Пара предположила, что украшения могли быть связаны с каким-то важным событием из прошлого.

Особенно Рози и Бен обрадовали два бокала для коньяка Martell, их они сразу решили оставить себе. Также на чердаке нашлись чайник, зеркало в цветочной раме и плитка для ванной, которую хозяева в шутку назвали "очень в стиле 80-х". Завершала список находок книга - роман "Пристань Ханны", изданный в 1989 году.

История быстро вызвала отклик в Сети. Многие признались, что находки напомнили им дома бабушек и дедушек и вызвали ностальгию. Другие настойчиво просили поделиться содержимым дневника.

"Салонная гитара. Стоит почистить и заменить струны, у меня самой такая есть, в конце концов передам своей племяннице"; "Я раньше возился с этими часами и постоянно попадал в большие неприятности"; "У меня такие же часы на туалетном столике, я унаследовала их от свекрови", - написали пользователи.

