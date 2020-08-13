В МИД России впервые прокомментировали массовые протесты в Беларуси

Мария Захарова прокомментировала протесты в Беларуси / Reuters

В МИДе России сделали первое заявление по поводу протестов в Беларуси после того, как президент Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах.

Об этом сообщает ТАСС.

Так, в ведомстве заявили о "внешнем вмешательстве" для дестабилизации ситуации. Об этом сказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

"Прослеживаются четкие попытки внешнего вмешательства в дела суверенного государства с целью расколоть общество и дестабилизировать ситуацию", — заявила Захарова.

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В то же время, в МИД надеются, что обстановка в стране "нормализуется и вернется в спокойное русло".

Также Захарова назвала безосновательными попытки найти "русский след".

"Россия была и остается надежным союзником и другом Беларуси и братского белорусского народа. Мы уверены, что попытки внести разлад между нами обречены на провал", — заявили в МИД.

Напомним, в Беларуси с 9 августа идет серия протестов, направленная на непризнание результатов президентских выборов в стране, в которых, как утверждают власти, победу одержал Александр Лукашенко. В ходе протестов происходят столкновения силовиков с активистами. Люди жалуются на жестокие избиения со стороны правоохранителей.