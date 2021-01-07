Протесты в США: руководство Конгресса перемещают на военную базу

По словам представителя федеральных органов, эвакуация руководства Конгресса еще продолжается.
Руководство Конгресса США эвакуируют из комплекса зданий Капитолия, где проходит масштабная акция протеста.
Как сообщает телеканал CNN, их перемещают на военную базу Форт Лесли Макнейр в Вашингтоне.
По словам представителя федеральных органов, эвакуация руководства Конгресса еще продолжается.
При этом полиция США оттеснила протестующих со ступеней Капитолия. Также зал Сената очищен от сторонников президента Дональда Трампа, демонстрантов выводят из Капитолия.
This is the fbi swat team in the capitol. pic.twitter.com/bY6maxLjLJ— Jake Sherman (@JakeSherman) January 6, 2021
Новости США - о чем ранее сообщал Главред:
- 6 января сторонники президента США Дональда Трампа устроили масштабную акцию протеста у Капитолия, где проходило заседание Конгресса по утверждению результатов выборов.
- Протест перерос в столкновения с силовиками, а затем демонстранты прорвались в здание Капитолия.
- При этом Трамп призвал протестующих вернуться к мирному формату акции. Действующий президент США призвал своих сторонников поддержать правоохранителей.
- Избранный американский президент Джо Байден назвал происходящее в центре Вашингтона не протестами, а мятежом.
Автор: Мария Тупик