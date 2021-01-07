Протесты в США: руководство Конгресса перемещают на военную базу

Полиция оттеснила протестующих со ступеней Капитолия / Reuters

Руководство Конгресса США эвакуируют из комплекса зданий Капитолия, где проходит масштабная акция протеста.

Как сообщает телеканал CNN, их перемещают на военную базу Форт Лесли Макнейр в Вашингтоне.

По словам представителя федеральных органов, эвакуация руководства Конгресса еще продолжается.

При этом полиция США оттеснила протестующих со ступеней Капитолия. Также зал Сената очищен от сторонников президента Дональда Трампа, демонстрантов выводят из Капитолия.

This is the fbi swat team in the capitol. pic.twitter.com/bY6maxLjLJ — Jake Sherman (@JakeSherman) January 6, 2021

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